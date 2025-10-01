Indian Railway New Rules: 1 अक्टूबर से IRCTC अकाउंट को Aadhaar Card से लिंक करना अनिवार्य, जानिए आसान तरीक

डिजिटल डेस्क: भारतीय रेलवे ने यात्रियों के हित में टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों (Indian Railway New Rules Ticket Booking) में एक बड़ा बदलाव किया है। 1 अक्टूबर 2025 से लागू इस नए नियम के तहत अब जनरल रिजर्वेशन टिकट बुक करने के लिए आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि आधार OTP ऑथेंटिकेशन के जरिए ही अकाउंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा।

रेलवे का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य फर्जी बुकिंग और टिकट ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाना है। अक्सर देखा गया है कि टिकट माफिया और दलाल बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते हैं, जिससे आम यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। आधार से अकाउंट लिंक करने के बाद हर टिकट बुकिंग की पहचान सत्यापित होगी और सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा।

यात्रियों को क्या फायदा होगा?

इस नियम के बाद टिकटिंग सिस्टम सुरक्षित और पारदर्शी होगा। आम यात्रियों के लिए टिकट आसानी से उपलब्ध होंगे और वेटिंग लिस्ट में कमी आएगी। इससे त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में भी यात्रियों को टिकट मिलना पहले से आसान हो जाएगा।

IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करने का तरीका

अगर आप जनरल रिजर्वेशन टिकट बुक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक करें। इसके लिए ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:

1. IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।

2. "My Account" सेक्शन में जाएं और "Authenticate User" पर क्लिक करें।

3. यहां अपना आधार नंबर या Virtual ID दर्ज करें और "Verify Details" पर क्लिक करें।

4. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा।

5. OTP डालकर "Submit" करें।

6. यह प्रक्रिया पूरी होते ही आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक हो जाएगा।

अब आप जनरल रिजर्वेशन टिकट आसानी से बुक कर सकेंगे।

काउंटर टिकट पर भी बदले नियम

सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशन के PRS काउंटर से टिकट बुक करते समय भी आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। यहां भी OTP के जरिए ही वेरिफिकेशन होगा। इसका मतलब है कि यात्री का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना बेहद जरूरी है।