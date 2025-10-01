मेरी खबरें
    October 2025 Bank Holidays List: दशहरा, दिवाली और छठ पर कब-कब बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें लिस्ट

    Bank Holidays List 2025: त्योहारी सीजन शुरू होते ही अक्टूबर 2025 में बैंकों की कई दिन छुट्टियां तय की गई हैं। दशहरा, दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के चलते अलग-अलग राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अक्टूबर महीने के लिए बैंक हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अवकाश (Public Holiday) शामिल हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 04:12:15 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 04:24:01 PM (IST)
    Bank Holidays List 2025: दशहरा, दिवाली और छठ पर कब रहेंगे बैंक बंद, देखे लिस्ट

    1. अक्टूबर 2025 बैंक अवकाश सूची
    2. दशहरा-दिवाली पर बैंक हॉलिडे
    3. त्योहारी सीजन में बैंकिंग असर

    डिजिटल डेस्क: अक्टूबर 2025 का महीना पर्व-त्योहारों से भरपूर रहेगा और इस दौरान बैंकों की छुट्टियां (October 2025 Bank Holidays List) भी बढ़ी संख्या में होंगी। गांधी जयंती, दशहरा (Dussehra), दिवाली (Diwali), भाई दूज और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों के कारण बैंकों में कई दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ऐसे में व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों और रोजमर्रा बैंकिंग लेनदेन करने वाले ग्राहकों के लिए पहले से तैयारी करना बेहद जरूरी है।

    RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट (Bank Holiday List October 2025)

    भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर 2025 की बैंक छुट्टियों की सूची जारी कर दी है। यह सूची राष्ट्रीय अवकाश और राज्य स्तरीय त्योहारों के आधार पर बनाई गई है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी राज्यों में एक जैसी छुट्टियां नहीं होंगी। उदाहरण के तौर पर बिहार और झारखंड में छठ पूजा पर बैंक बंद रहेंगे, जबकि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में उस दिन बैंकिंग कामकाज जारी रहेगा।

    ग्राहकों को ध्यान देना होगा कि अवकाश के दौरान शाखाएं बंद रहने से नकदी निकासी में दिक्कत हो सकती है। खासतौर पर त्योहारी सीजन में एटीएम पर लंबी कतारें लग सकती हैं। ऐसे में कैश की कमी से बचने के लिए पहले से नकदी प्रबंध कर लेना समझदारी होगी।

    ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं छुट्टियों के दौरान भी सुचारु रूप से चालू रहेंगी। इसका फायदा उठाकर ग्राहक बिल भुगतान, फंड ट्रांसफर और अन्य लेनदेन आसानी से कर सकते हैं।

    अक्टूबर हॉलिडे लिस्ट (Public Holidays In Ontober 2025)

    अब जानते हैं अक्टूबर 2025 में किस दिन और किस कारण से बैंक बंद रहेंगे:

    1 अक्टूबर 2025 – दशहरा, आयुध पूजा (महानवमी/विजयदशमी) और दुर्गा पूजा (दसवीं) के अवसर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड और मेघालय में बैंक बंद रहेंगे।

    2 अक्टूबर 2025 – महात्मा गांधी जयंती और दशहरा के चलते पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश रहेगा। इस दिन सभी राज्यों में बैंकिंग कार्य बंद रहेंगे।

    20 अक्टूबर 2025 – दिवाली, नरक चतुर्दशी और काली पूजा के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। इस दिन त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ (UT), तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली (NTC), गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।

    21 अक्टूबर 2025 – दिवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजन), दीपावली और गोवर्धन पूजा के चलते महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू और श्रीनगर में बैंकिंग कार्य प्रभावित रहेगा।

    22 अक्टूबर 2025 – दिवाली, विक्रम संवत नववर्ष, गोवर्धन पूजा, बलिपद्यमी और लक्ष्मी पूजा के कारण गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में बैंक बंद रहेंगे।

    23 अक्टूबर 2025 – भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती, लक्ष्मी पूजा भ्रातृ द्वितीया और निंगोल चक्कौबा के अवसर पर बिहार, गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।

    27 अक्टूबर 2025 – छठ पूजा (सायंकालीन अर्घ्य) के चलते बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बैंक बंद रहेंगे।

    28 अक्टूबर 2025 – छठ पूजा (प्रातःकालीन अर्घ्य) पर बिहार और झारखंड में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

    अन्य अवकाश

    इसके अलावा हर रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार को बैंक पूरे देश में बंद रहते हैं। ऐसे में अक्टूबर 2025 में कई सप्ताहांत की छुट्टियों के साथ त्योहारों के अवकाश जुड़ जाने से कुल मिलाकर लगभग आधे महीने बैंकिंग कार्य प्रभावित रहेगा।

    ग्राहकों के लिए सुझाव

    • कैश की कमी से बचने के लिए पहले से नकदी की व्यवस्था करें।

    • डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करें।

    • बड़ी रकम के लेनदेन और आवश्यक बैंकिंग कार्य छुट्टियों से पहले निपटा लें।

    अक्टूबर 2025 का महीना त्योहारों से भरा हुआ है और इसी कारण बैंकिंग कार्य पर भी असर पड़ेगा। हालांकि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, लेकिन नकदी और शाखा से जुड़े कार्यों के लिए ग्राहकों को अवकाश सूची देखकर पहले से योजना बनानी चाहिए।

