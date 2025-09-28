IRCTC Tour Package: एक ही सफर में काशी, पुरी और गंगासागर के दर्शन; आईआरसीटीसी लाया सस्ता टूर पैकेज

डिजिटल डेस्क: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC Tour Package) ने देश के श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष धार्मिक टूर पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज का नाम “पुरी-जगन्नाथ, गंगासागर, अयोध्या धाम” रखा गया है। भारत गौरव ट्रेन से कराई जाने वाली यह यात्रा 9 रात और 10 दिन की होगी। इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2025 से होगी और समापन 14 नवंबर को होगा।

किन-किन धार्मिक स्थलों के होंगे दर्शन (Train Route)

इस पैकेज के तहत यात्रियों को भारत के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिलेगा। इनमें शामिल हैं:

गया: महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर

पुरी: श्री जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर

कोलकाता: गंगासागर और कालीघाट काली मंदिर

जसीडीह: बैद्यनाथधाम

वाराणसी: काशी विश्वनाथ मंदिर

अयोध्या धाम: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर



किराए और श्रेणियां (Tour Tickets Prices)

यह दिव्य यात्रा पैकेज तीन श्रेणियों में उपलब्ध होगा।

स्लीपर क्लास (किफायती वर्ग): ₹20,320 प्रति यात्री (640 सीटें)

थर्ड एसी (स्टैंडर्ड वर्ग): ₹30,785 प्रति यात्री (70 सीटें)

सेकंड एसी (कंफर्ट वर्ग): ₹38,240 प्रति यात्री (50 सीटें)

ये सभी दरें GST सहित हैं।

पैकेज में क्या-क्या सुविधाएं होंगी (Tour Facilities)

IRCTC इस पैकेज में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं शामिल कर रहा है:

कन्फर्म ट्रेन टिकट और सभी भोजन

डबल/ट्रिपल शेयरिंग पर आरामदायक आवास

भ्रमण और स्थानांतरण के लिए बस सुविधा

ट्रेन में एस्कॉर्ट, हाउसकीपिंग और सुरक्षा

पैरा मेडिकल सपोर्ट सुविधा

कहां से कर सकते हैं यात्रा की शुरुआत

यात्री इस यात्रा में दिल्ली-सफदरजंग, मथुरा जंक्शन, आगरा कैंट, ग्वालियर, वीरांगना लक्ष्मीबाई, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या कैंट स्टेशनों से सवार हो सकते हैं।

जल्दी करें बुकिंग (Online Ticket Booking)

चूंकि सीटें सीमित हैं, इसलिए यात्रियों को समय रहते बुकिंग करने की सलाह दी गई है। बुकिंग और जानकारी के लिए IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट [www.irctctourism.com](http://www.irctctourism.com) या पर्यटक सुविधा केंद्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा IRCTC के अधिकारी और एजेंटों से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।