IRCTC Tour Package: एक ही सफर में काशी, पुरी और गंगासागर के दर्शन; आईआरसीटीसी लाया सस्ता टूर पैकेज

डिजिटल डेस्क: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC Tour Package) ने देश के श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष धार्मिक टूर पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज का नाम “पुरी-जगन्नाथ, गंगासागर, अयोध्या धाम” रखा गया है। भारत गौरव ट्रेन से कराई जाने वाली यह यात्रा 9 रात और 10 दिन की होगी। इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2025 से होगी और समापन 14 नवंबर को होगा।
इस पैकेज के तहत यात्रियों को भारत के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिलेगा। इनमें शामिल हैं:
यह दिव्य यात्रा पैकेज तीन श्रेणियों में उपलब्ध होगा।
ये सभी दरें GST सहित हैं।
IRCTC इस पैकेज में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं शामिल कर रहा है:
यात्री इस यात्रा में दिल्ली-सफदरजंग, मथुरा जंक्शन, आगरा कैंट, ग्वालियर, वीरांगना लक्ष्मीबाई, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या कैंट स्टेशनों से सवार हो सकते हैं।
चूंकि सीटें सीमित हैं, इसलिए यात्रियों को समय रहते बुकिंग करने की सलाह दी गई है। बुकिंग और जानकारी के लिए IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट [www.irctctourism.com](http://www.irctctourism.com) या पर्यटक सुविधा केंद्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा IRCTC के अधिकारी और एजेंटों से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
कॉल करें: हनुमान सिंह भाटी (+91-78279 70027), अश्वनी गौड़ (+91-85959 24209), इजहार आलम (+91-82879 30712), राहुल (+91-82879 30686)
ई-मेल आईडी: [hanuman.singh@irctc.com](mailto:hanuman.singh@irctc.com), [ashwani4866@irctc.com](mailto:ashwani4866@irctc.com), [tourismmonitor8@irctc.com](mailto:tourismmonitor8@irctc.com), [exetourismnz@irctc.com](mailto:exetourismnz@irctc.com)
अगर आप एक ही यात्रा में अयोध्या धाम, काशी विश्वनाथ और पुरी जगन्नाथ के साथ गंगासागर और बैद्यनाथधाम के दर्शन करना चाहते हैं, तो IRCTC का यह दिव्य टूर पैकेज आपके लिए आदर्श अवसर है।
