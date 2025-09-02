मेरी खबरें
    IRCTC Tour Package: अगर आप भी करना चाहते हैं हिमालय की सैर, तो रेलवे लाया है शानदार पैकेज, जानें किराये से लेकर सबकुछ

    IRCTC ने पूर्वोत्तर भारत घूमने के इच्छुक यात्रियों के लिए एक किफायती टूर पैकेज पेश किया (IRCTC Tour Package) है। इस पैकेज में ट्रेन टिकट होटल और भोजन शामिल हैं जिससे यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। छह दिन के इस पैकेज में गंगटोक और दार्जिलिंग के दर्शनीय स्थलों की सैर कराई जाएगी। यह यात्रा हर शनिवार को हावड़ा से शुरू होती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 05:27:03 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 05:27:03 PM (IST)
    HighLights

    1. IRCTC ने एक किफायती टूर पैकेज लॉन्च किया है
    2. भारतीय रेलवे दे रहा सस्ते में हिमालय घूमने का मौका
    3. यात्रियों को मिलेगा आरामदायक यात्रा का पूरा अनुभव

    डिजिटल डेस्क। क्या आप भी पूर्वोत्तर भारत की वादियों और बर्फ से ढकी चोटियों का नजारा लेना चाहते हैं। यदि हां तो ऐसी यात्रियों के लिए IRCTC ने एक किफायती टूर पैकेज लॉन्च किया है। इस पैकेज (IRCTC Tour Package) में ट्रेन टिकट, होटल में रुकना, खाने-पीने की सुविधाएं मिल रही हैं। इससे यात्रियों बिना किसी झंझट के हफ्तेभर की आरामदायक यात्रा का अनुभव ले सकते हैं।

    क्या है इस पैकेज में खास?

    IRCTC ने "ईस्टर्न हिमालयन" नाम से एक पैकेज तैयार किया है, जिसमें ट्रेन और रोड दोनों का सफर शामिल है। पैकेज हर शनिवार हावड़ा से शुरू होता है और गुरुवार को वापसी होती है। 6 दिन और 5 रात के इस सफर में गंगटोक और दार्जिलिंग दोनों जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा।

    कहां से शुरू होगी यात्रा?

    हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक ट्रेन और फिर रोड से आगे की यात्रा होगी। गंगटोक और दार्जिलिंग के अच्छे होटलों में रुकने का इंतजाम किया गया है। खाने-पीने की सुविधा जैसे नाश्ता और डिनर शामिल, साथ ही ट्रेन का भोजन भी है। इस टूर में त्सोमगो झील, बाबा मंदिर, टाइगर हिल, मठ, चाय बागान, और स्थानीय दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे।

    कितना रहेगा किराया?

    कम्फर्ट और डीलक्स दोनों कैटेगरी उपलब्ध हैं। कीमत लगभग ₹29,785 से शुरू होकर ₹46,745 प्रति व्यक्ति तक जाती है। बच्चों के लिए अलग दरें रखी गई हैं। पैकेज में रोपवे, घुड़सवारी जैसी अतिरिक्त गतिविधियों का शुल्क शामिल नहीं है।

    • डबल ऑक्युपेंसी (2 व्यक्ति): ₹29465 (कंफर्ट), ₹35655 (डीलक्स)

    • ट्रिपल ऑक्युपेंसी (3 व्यक्ति): ₹24245 (कंफर्ट), ₹28785 (डीलक्स)

    • चार व्यक्तियों के लिए: ₹24205 (कंफर्ट), ₹30395 (डीलक्स)

    • बच्चा (5-11 वर्ष) बिस्तर सहित: ₹13795 (कंफर्ट), ₹13655 (डीलक्स)

    • बच्चा (1-5 वर्ष) बिना बिस्तर: ₹11085 (कंफर्ट), ₹12450 (डीलक्स)

    किसी भी प्राकृतिक आपदा, हड़ताल या रोड ब्लॉकेज की स्थिति में अतिरिक्त खर्च यात्रियों को खुद उठाना होगा। कैंसलेशन के नियम भी साफ बताए गए हैं। जितना नजदीक रद्द करेंगे, उतनी ज्यादा कटौती होगी।

    सिक्किम की राजधानी और सबसे बड़ा शहर गंगटोक

    सिक्किम की राजधानी गंगटोक तो मानो किसी पोस्टकार्ड से निकलकर आई हो। यहाँ बर्फीली चोटियाँ, खूबसूरत नजारे और पुराने मठ (Monastery) हर किसी को आकर्षित करते हैं। घूमने के लिए त्सोमगो झील, बाबा हरभजन सिंह स्मारक, एंचे मठ और कंचनजंघा का दृश्य वाकई लाजवाब है।

    दार्जिलिंग- हिमालय से घिरा हुआ शहर

    दार्जिलिंग का नाम सुनते ही चाय बागानों की खुशबू और बादलों से घिरी वादियाँ आँखों के सामने आ जाती हैं। इसे "हिल्स की रानी" भी कहा जाता है। यहाँ टाइगर हिल से सूर्योदय देखना अपने आप में यादगार अनुभव है। गुम मठ, बतासिया लूप, पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क और जापानी मंदिर भी खास जगहों में गिने जाते हैं।

