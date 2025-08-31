मेरी खबरें
    IRCTC Tour Package: चार धाम यात्रा का सपना होगा पूरा, रेलवे ने लॉन्च किया शानदार टूर पैकेज, जानें पूरी डिटेल्स

    IRCTC Tour Package: आईआरसीटीसी ने पवित्र चारधाम यात्रा 2025 का ऐलान किया है जो 1 सितंबर 2025 से शुरू होगी। दिल्ली से शुरू होकर 12 दिन और 11 रातों का यह पैकेज सड़क मार्ग से पूरा होगा जिसमें यात्रियों को आरामदायक सुविधाएं मिलेंगी। यात्रा में यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों के दर्शन शामिल हैं।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 06:20:04 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 06:20:04 PM (IST)
    IRCTC Tour Package: रेलवे ने लॉन्च किया शानदार टूर पैकेज

    HighLights

    1. चार धाम यात्रा करने का मौका दे रहा आईआरसीटीसी
    2. श्रद्धालुओं के लिए पवित्र चारधाम यात्रा की घोषणा जारी
    3. चलिए जानते हैं इस पैकेज से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में ऐसे कई सारे धार्मिक स्थल हैं, जहां हर साल लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं। इन्हीं दार्शनिक स्थलों में चार धाम मंदिर भी शामिल है, जहां देश-विदेश से लोग दर्शन करने आते हैं। इस साल होने वाली चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पहले भी शुरू हो चुके हैं। वहीं, अब आईआरसीटीसी लोगों को चार धाम के दर्शन कराने के लिए अपने नए टूर पैकेज का एलान किया है। तो चलिए जानते हैं इस पैकेज से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स-

    यहां से शुरू होगी यात्रा

    आईआरसीटीसी (IRCTC Tour Package) ने यात्रा की शुरुआत दिल्ली से तय की है। कुल 12 दिन और 11 रातों का यह पैकेज सड़क मार्ग से पूरा होगा। यात्रियों को कंफर्ट वेरिएंट की सुविधा दी जाएगी और प्रत्येक प्रस्थान पर 20 श्रद्धालुओं का समूह यात्रा करेगा। यह यात्रा 01, 12, 24 सितम्बर और अक्टूबर में 01, 15 से शुरू होगी।

    पैकेज का किराया (प्रति यात्री)

    सिंगल ऑक्युपेंसी : ₹79,000

    डबल ऑक्युपेंसी : ₹54,000

    ट्रिपल ऑक्युपेंसी : ₹49,000

    बच्चा (5-11 वर्ष, बिस्तर सहित) : ₹30,000

    बच्चा (5-11 वर्ष, बिना बिस्तर) : ₹22,000

    यह यात्रा दिल्ली से शुरू होकर हरिद्वार, बरकोट, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, गंगोत्री, गुप्तकाशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग/श्रीनगर होते हुए वापस हरिद्वार और फिर दिल्ली पर समाप्त होगी। श्रद्धालु मार्ग में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ धामों के दर्शन करेंगे।

    पैकेज में शामिल सुविधाएं

    सभी स्थानों पर होटल आवास मिलेगा। दिल्ली से लेकर वापसी तक एसी टेम्पो ट्रैवलर द्वारा यात्रा (हरिद्वार के बाद पहाड़ी क्षेत्र में एसी बंद रहेगा) होगी। इसके साथ नाश्ता और रात का भोजन शामिल होगा।

    पैकेज में कौन-कौन सी सेवाएं शामिल नहीं

    हेलीकॉप्टर चार्ज, पोनी-पालकी शुल्क, गाइड फीस, व्यक्तिगत खर्च, अतिरिक्त भोजन या दर्शनीय स्थल आदि को यात्री को स्वयं वहन करना होगा।

