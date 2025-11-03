IRCTC Tour Package: रेलवे लाया अयोध्या घूमने का सबसे सस्ता टूर, अब सिर्फ ₹8,380 में कीजिए रामलला के दर्शन

डिजिटल डेस्क। भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या अब श्रद्धालुओं के लिए और भी सुलभ हो गई है। भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने भक्तों के लिए एक नया और आकर्षक टूर पैकेज शुरू किया है ‘रामलला दर्शन रेल टूर पैकेज’, जिसके तहत श्रद्धालु पटना से वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से अयोध्या धाम का पावन दर्शन कर सकेंगे।
यह यात्रा 1 रात और 2 दिन की होगी। श्रद्धालु हर शनिवार को 14 दिसंबर 2025 तक इस यात्रा पर जा सकते हैं। ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस (22345/22346) रखा गया है।
यात्रा के दौरान यात्रियों को एपीएआई प्लान के तहत भोजन की सुविधा मिलेगी जिसमें 2 लंच, 1 डिनर और 1 ब्रेकफास्ट शामिल हैं।
तीन लोगों के परिवार के लिए ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में एक डबल रूम में अतिरिक्त गद्दा की सुविधा दी जाएगी।
पैकेज में श्रद्धालुओं को अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन कराया जाएगा, जिनमें शामिल हैं
रामलला मंदिर
हनुमान गढ़ी
कनक भवन
दशरथ महल
जानकी महल
सरयू घाट
पहला दिन (शनिवार)-
सुबह 6:00 बजे पटना से वंदे भारत एक्सप्रेस द्वारा प्रस्थान होगा और दोपहर 12:00 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर दशरथ महल, कनक भवन, जानकी महल, लता मंगेशकर चौक, सरयू आरती और स्थानीय बाजार का भ्रमण किया जाएगा। रात्रि विश्राम होटल में होगा।
दूसरा दिन (रविवार)-
सुबह रामलला मंदिर और हनुमान गढ़ी के दर्शन के बाद श्रद्धालु शाम 5:00 बजे वापसी यात्रा पर निकलेंगे। रात 11:45 बजे ट्रेन पटना पहुंचेगी।
वंदे भारत एक्सप्रेस में आने-जाने की कंफर्म टिकट
3 स्टार या समकक्ष होटल में ठहरने की सुविधा
स्थानीय भ्रमण के लिए वाहन व्यवस्था
भोजन और ट्रैवल इंश्योरेंस शामिल
कैमरा शुल्क
आरती पास
व्यक्तिगत खर्च या अतिरिक्त भोजन
15 दिन पहले तक: ₹250 प्रति यात्री कटौती
8–14 दिन पहले: पैकेज का 25% कटौती
4–7 दिन पहले: पैकेज का 50% कटौती
4 दिन से कम: कोई रिफंड नहीं
यह अयोध्या धाम राम मंदिर दर्शन पैकेज उन भक्तों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो भगवान श्रीराम की जन्मभूमि में भक्ति और आस्था का साक्षात अनुभव करना चाहते हैं। सुविधाजनक यात्रा, उत्तम भोजन और धार्मिक स्थलों के दर्शन के साथ यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक और अविस्मरणीय अनुभव साबित होगी।