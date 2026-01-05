मेरी खबरें
    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 04:16:08 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 04:16:08 PM (IST)
    IRCTC Tour Package: दुबई घूमने का सपना अब होगा पूरा, रेलवे लाया पांच दिन का सबसे सस्ता ऑफर!
    HighLights

    1. 94,730 रुपये में 4 रात और 5 दिन दुबई घूमने का सुनहरा अवसर
    2. बुर्ज खलीफा, मिरेकल गार्डन और अबू धाबी मंदिर के होंगे दर्शन
    3. 6 जनवरी तक करें बुकिंग, लखनऊ और दिल्ली समेत 9 शहरों से उड़ान

    डिजिटल डेस्क। भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के खास मौके पर पर्यटकों के लिए एक शानदार दुबई टूर पैकेज पेश किया है। यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है, बल्कि इसका एक विशेष उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की एकता और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना भी है।

    विविध शहरों से एक साथ दुबई की उड़ान

    IRCTC के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस विशेष यात्रा की योजना इस तरह बनाई गई है कि भारत के विभिन्न कोनों से लोग इसमें शामिल हो सकें। कोच्चि, बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई, इंदौर, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़ और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों के नागरिक इस पैकेज को बुक कर सकते हैं। आईआरसीटीसी इन सभी शहरों के पर्यटकों को दुबई में एकत्रित करेगा, जिससे वहां एक 'संयुक्त भारतीय समूह' का निर्माण होगा, जो एक साथ प्रवास और भ्रमण करेगा।


    पैकेज की लागत और मिलने वाली सुविधाएं

    4 रात और 5 दिन के इस व्यापक टूर पैकेज की कीमत 94,730 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित की गई है। इस खर्च में पर्यटकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है, जिसमें निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं...

    • जाने-आने की हवाई टिकट (Economy Class)

    • थ्री-स्टार होटल में ठहरने की व्यवस्था

    • वीज़ा शुल्क और यात्रा बीमा (Travel Insurance)

    • प्रतिदिन का भोजन

    • दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए वातानुकूलित डीलक्स बसें

    • मशहूर डेजर्ट सफारी का अनुभव

    भ्रमण के प्रमुख आकर्षण

    IRCTC जयपुर के अपर महाप्रबंधक योगेंद्र सिंह गुर्जर के मुताबिक, पर्यटकों को दुबई की विश्वप्रसिद्ध जगहों की सैर कराई जाएगी। इसमें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का लाइट एंड साउंड शो, लुभावना मिरेकल गार्डन, पाम जुमेराह, गोल्ड सूक और स्पाइस सूक शामिल हैं। इसके अलावा, समूह को अबू धाबी ले जाया जाएगा, जहां वे भव्य शेख जायद मस्जिद और हाल ही में बने हिंदू मंदिर के दर्शन कर सकेंगे।

    कैसे करें बुकिंग?

    इस विशेष 'रिपब्लिक डे दुबई टूर' के लिए बुकिंग की अंतिम तिथि 6 जनवरी तय की गई है। जो पर्यटक इस यादगार यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट (www.irctctourism.com) पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। समय कम होने के कारण अधिकारियों ने जल्द आवेदन करने की सलाह दी है।

