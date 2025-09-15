मेरी खबरें
    Income Tax Refund में देरी से बचना है तो ITR Filing में न करें ये तीन गलतियां

    देशभर में 6.7 करोड़ से ज्यादा करदाता अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing Date) फाइल कर चुके हैं और लाखों लोग अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कई बार समय पर रिफंड Income Tax Refund नहीं मिलता और वजह होती है फाइलिंग के दौरान हुई गलतियां। आइए जानते हैं किन गलतियों से बचकर आप टैक्स रिफंड समय पर पा सकते हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 02:37:18 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 02:43:36 PM (IST)
    एजेंसी, नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) फाइल करना हर करदाता की जिम्मेदारी है। हालांकि, कई बार टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) समय पर नहीं मिलता, जबकि रिटर्न सही समय पर जमा किया गया हो। इसकी बड़ी वजह होती है फाइलिंग के दौरान की गई लापरवाही। आइए समझते हैं वे मुख्य गलतियां जिनसे आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है।

    ई-वेरिफिकेशन न करना (E-Verification)

    सिर्फ आईटीआर फाइल करना पर्याप्त नहीं है। इसे फाइलिंग के 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफाई (e-verification) करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो विभाग आपका आईटीआर अधूरा मान लेता है और रिफंड रुक जाता है। कई मामलों में करदाताओं को ₹5,000 तक का जुर्माना भी भरना पड़ता है।

    AIS डेटा की अनदेखी

    एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS Data) में आपकी आय, बैंक खाते और निवेश की सभी जरूरी जानकारी होती है। यदि एआईएस और आईटीआर के आंकड़े मेल नहीं खाते तो टैक्स विभाग आपका रिफंड रोक सकता है और नोटिस भी भेज सकता है। इसलिए आईटीआर फाइल करते समय एआईएस डेटा से हर विवरण का मिलान करना बेहद जरूरी है।

    गलत आईटीआर फॉर्म का चयन

    टैक्स विभाग अलग-अलग करदाताओं के लिए अलग फॉर्म जारी करता है। असेसमेंट ईयर 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए विभाग ने आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक फॉर्म जारी किए हैं।

    • सालाना ₹50 लाख तक वेतन पाने वालों को आईटीआर फॉर्म 1 भरना होता है।

    • बिजनेस और प्रोफेशन से ₹50 लाख तक की आय वालों को आईटीआर फॉर्म 4 भरना चाहिए।

    यदि करदाता गलत फॉर्म चुन लेते हैं तो उनका रिफंड अटक सकता है और उन्हें अतिरिक्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।

    सावधानी जरूरी

    इनकम टैक्स रिफंड को समय पर पाने के लिए सावधानी जरूरी है। सही फॉर्म का चयन करें, एआईएस डेटा से मिलान करें और समय पर ई-वेरिफिकेशन जरूर करें। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप बिना परेशानी के रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।

