इस्तीफे के बाद फिर चर्चा में जगदीप धनखड़, Pension के लिए किया अप्लाई; हर महीने मिलेंगे इतने रुपये

डिजिटल डेस्क: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पेंशन (Jagdeep Dhankhar Applies For Pension) के लिए आवेदन किया है जिसे विधानसभा सचिवालय ने मंजूरी दे दी है। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद वे अब एक बार फिर सुर्खियों में हैं।

दरअसल, जगदीप धनखड़ 1993 में कांग्रेस के टिकट पर अजमेर जिले की किशनगढ़ सीट से विधायक बने थे। उनका कार्यकाल वर्ष 1998 तक रहा। इसी आधार पर उन्हें पेंशन का अधिकार प्राप्त है। कितनी मिलेगी पेंशन? राजस्थान विधानसभा के नियमों के अनुसार, प्रत्येक पूर्व विधायक को 35,000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है। इसके अलावा, आयु के आधार पर इसमें अतिरिक्त बढ़ोतरी होती है। 70 वर्ष से ऊपर की उम्र पार करने वाले पूर्व विधायकों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन और 80 वर्ष की उम्र पूरी करने पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलती है।