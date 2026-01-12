मेरी खबरें
    जागरण अभिमत अभियान में फेक न्यूज पर युवाओं की दो टूक, कहा- सोशल मीडिया पर जवाबदेही जरूरी

    Jagran Abhimat Abhiyan: सोशल मीडिया जहां आज विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है, वहीं फेक न्यूज की बढ़ती समस्या समाज के लिए गंभीर चुन ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 06:41:52 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 06:48:15 PM (IST)
    जागरण अभिमत में गूंजी युवाओं की आवाज।

    HighLights

    1. सेंसरशिप नहीं, मजबूत नियमों की मांग
    2. युवाओं को राष्ट्रीय मुद्दों पर मिला मंच
    3. लखनऊ में आयोजित की खास चर्चा

    डिजिटल डेस्क: डिजिटल युग में सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का सशक्त मंच बनकर उभरा है, लेकिन इसके साथ ही फेक न्यूज की समस्या भी तेजी से बढ़ी है। इसी गंभीर विषय पर दैनिक जागरण की पहल जागरण अभिमत अभियान (Jagran Abhimat Abhiyan) के तहत लखनऊ में युवाओं के साथ एक विशेष चर्चा आयोजित की गई।

    naidunia_image

    क्या है जागरण अभिमत अभियान?

    जागरण अभिमत दैनिक जागरण की एक विशेष पहल है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्रीय और समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय रखने का मंच देना है। इस अभियान के तहत देश के अलग-अलग शहरों में कॉलेज छात्रों को एक साथ लाकर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर संवाद कराया जाता है।


    naidunia_image

    युवाओं और Gen Z के लिए संवाद का मंच

    इस मंच का उद्देश्य युवाओं और Gen Z को खुलकर अपनी बात रखने, सवाल उठाने और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने का अवसर देना है। चर्चा के विषय वही चुने जाते हैं, जो उस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा और महत्व के केंद्र में होते हैं।

    naidunia_image

    लखनऊ चर्चा का प्रमुख विषय

    लखनऊ में आयोजित जागरण अभिमत चर्चा का विषय था- “फ्री वॉयस या फेक न्यूज: क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गलत जानकारी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए?”

    naidunia_image

    फेक न्यूज को बताया समाज के लिए खतरा

    चर्चा में शामिल युवाओं ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली झूठी खबरें जागरूक नागरिक समाज के लिए बड़ा खतरा हैं। फेक न्यूज भ्रम, डर और तनाव फैलाती है, जिससे सामाजिक सौहार्द और एकता प्रभावित होती है।

    naidunia_image

    सेंसरशिप नहीं, जवाबदेही की मांग

    युवाओं ने स्पष्ट किया कि वे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ नहीं हैं। उनकी मांग सेंसरशिप की नहीं, बल्कि एक स्पष्ट, मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था की है, जिससे गलत और भ्रामक जानकारी पर रोक लगाई जा सके।

    naidunia_image

    लोकतंत्र के लिए जरूरी है जिम्मेदार डिजिटल आजादी

    युवाओं का मानना था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, ताकि डिजिटल आजादी का दुरुपयोग न हो। उन्होंने इसे लोकतंत्र और जिम्मेदार नागरिकता के लिए आवश्यक बताया।

    naidunia_image

    युवाओं की आवाज को राष्ट्रीय मंच

    जागरण अभिमत का टैगलाइन है ‘हर मुद्दे पर होगी युवाओं की बात’। यह अभियान युवाओं के विचारों, सवालों और सुझावों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का कार्य करता है और भविष्य के विचारशील नेतृत्व को तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाता है।

    सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं युवा

    जागरण अभिमत से जुड़ी चर्चाएं और वीडियो YouTube और Instagram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं, जहां देशभर के युवाओं की राय और सोच देखने को मिलती है।

