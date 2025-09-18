जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता अब्दुल गनी बट का निधन, CM उमर अब्दुल्ला ने जताया शोक, कहा- बातचीत के पक्षधर रहे

एजेंसी, श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता प्रो. अब्दुल गनी बट का बुधवार रात 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कश्मीर के अलगाववादी सियासत में एक प्रमूख और बड़ा नाम थे। वह एक लंबे अर्से से बीमार चल रहे थे। अपनी अंतिम सांस उन्होंने उत्तरी कश्मीर के बटेंगू सोपोर स्थित अपने पैतृक निवास में ही ली।

अलगाववादी नेता की मौत पर जम्मू-कश्मीर के कई छोटे-बड़े नेताओं ने शोक प्रकट किया है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला ने भी अब्दुल गनी बट के निधन पर दुख जाहिर किया। इस दौरान सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि बेशक हमारी राजनीतिक विचारधाराएं एक दूसरे पूरी तरह विरुद्ध रही हैं, लेकिन वह मुश्किल दौर में भी बातचीत के पक्षधर रहे हैं।