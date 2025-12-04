पति से पैसे मांगने पर सौतन ने किया जानलेवा हमला... महिला की काटी नाक

एजेंसी, भागलपुर। सन्हौला थानाक्षेत्र के अशरफ नगर में मंगलवार की रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। मामूली विवाद में मुहम्मद अतसुर रहमान की पहली पत्नी पारा खातून की सौतन लाडली ने छुरे से हमला कर उसकी नाक ही काट डाली। छुरे के वार से पारा खातून के नाक पर गहरा जख्म लगा है।
उसे आनन-फानन में पहले कहलगांव अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से बेहतर उपचार के लिए तुरंत जवाहर लाल नेहरू अस्पताल (JLNMCH) में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने उसकी नाक में चार टांके लगाए हैं। अधिक खून निकल जाने से पारा खातून की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसे चिकित्सकों ने उपचार के दौरान दवा देकर सामान्य किया। सन्हौला थाने की पुलिस ने बताया कि जिस जगह वारदात हुई, वह रसलपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। बरारी कैंप थाने की पुलिस ने जख्मी महिला का फर्द बयान लेने की कवायद शुरू कर दी है।
जख्मी पारा खातून ने पुलिस को बताया कि वह अपने ससुराल में सास, ससुर के साथ रहती है। तीन साल पहले उसके पति ने लाडली नामक महिला के प्यार में पड़कर उससे दूसरी शादी कर ली थी और अब उसी के साथ उसके मायके में रहता है।
पारा खातून ने बताया कि उसके छोटे बेटे की तबीयत बिगड़ जाने पर उसने पति को कॉल कर उपचार के लिए पैसे देने को कहा। पति ने उसे वहीं (सौतन के घर) आकर पैसे ले जाने को कहा था। जब पारा पति से पैसे लेने सौतन के घर गई, तो उसे देखते ही लाडली ने छुरे से हमला कर उसकी नाक काट दी। लाडली ने उसे धमकी दी कि वह अपने बच्चों के साथ ससुराल छोड़कर मायके चली जाए, वरना अब गर्दन काट देगी।
पारा ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी अतसुर रहमान से 12 वर्ष पूर्व हुई थी और उनके दो बच्चे हैं। लाडली से शादी करने के बाद पति उसकी देखरेख सही से नहीं करने लगा और अधिकांश समय लाडली के पास ही बिताता था। हालांकि, सास-ससुर ने इस भरोसे के साथ उसे अपने घर में ही रखा कि बेटा सही राह पर लौट आएगा। बच्चे की तबियत बिगड़ने पर मदद के लिए बुलाने पर, उसे पैसे तो नहीं मिले, बल्कि सौतन ने उसकी जान लेने का प्रयास किया।
इसे भी पढ़ें... अहमदाबाद एयरपोर्ट पर करानी पड़ी इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में बम की सूचना से मचा हड़कंप