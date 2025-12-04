पति से पैसे मांगने पर सौतन ने किया जानलेवा हमला... महिला की काटी नाक

एजेंसी, भागलपुर। सन्हौला थानाक्षेत्र के अशरफ नगर में मंगलवार की रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। मामूली विवाद में मुहम्मद अतसुर रहमान की पहली पत्नी पारा खातून की सौतन लाडली ने छुरे से हमला कर उसकी नाक ही काट डाली। छुरे के वार से पारा खातून के नाक पर गहरा जख्म लगा है।

उसे आनन-फानन में पहले कहलगांव अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से बेहतर उपचार के लिए तुरंत जवाहर लाल नेहरू अस्पताल (JLNMCH) में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने उसकी नाक में चार टांके लगाए हैं। अधिक खून निकल जाने से पारा खातून की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसे चिकित्सकों ने उपचार के दौरान दवा देकर सामान्य किया। सन्हौला थाने की पुलिस ने बताया कि जिस जगह वारदात हुई, वह रसलपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। बरारी कैंप थाने की पुलिस ने जख्मी महिला का फर्द बयान लेने की कवायद शुरू कर दी है।