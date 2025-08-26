किसानों की किस्मत बदलेगी, देश के इस राज्य में बन रही सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सिंचाई परियोजना से मिलेगा सालभर पानी

एजेंसी,दुमका। झारखंड के दुमका जिले में रानीश्वर प्रखंड के मुरुगुनी गांव में 1313 करोड़ रुपये की लागत से बन रही राज्य की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आ रही है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इस साल अक्टूबर तक दो डिलीवरी चैंबर के जरिए लगभग 6700 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलने लगेगी। हालांकि परियोजना की पूरी तैयार मई 2026 तक होगी, जबकि शुरुआत में इसे मई 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य था।

अब तक परियोजना का 87 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। योजना के तहत रानीश्वर और मसलिया प्रखंड के 22,283 हेक्टेयर भूभाग को पंपिंग सिस्टम से सिंचाई सुविधा दी जाएगी। इसके लिए कुल पांच डिलीवरी चैंबर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से तरणी, आनंदपहाड़ी और कालीपाथर में काम तेजी से जारी है।