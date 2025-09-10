'और कितने रुपए चाहिए..' Sunjay Kapur की ₹30,000 करोड़ की संपत्ति पर Karishma Kapoor और प्रिया कपूर के बीच कोर्ट में जंग

एजेंसी, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट में दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति पर मालिकाना हक का विवाद गहराता जा रहा है। अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने इस संपत्ति में हिस्से की मांग करते हुए संजय कपूर की कथित वसीयत पर सवाल उठाए हैं।

अदालत की सुनवाई और आदेश इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने की। अदालत ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद प्रिया कपूर को निर्देश दिया कि वह 12 जून तक संजय कपूर की सभी चल और अचल संपत्तियों की सूची अदालत में पेश करें। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।

प्रिया कपूर का पक्ष प्रिया कपूर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने कहा कि करिश्मा के बच्चों द्वारा दायर किया गया यह मुकदमा स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रिया संजय कपूर की वैध पत्नी हैं और करिश्मा के बच्चों के प्यार-स्नेह के दावे पर सवाल उठाया। नायर ने कहा कि जब करिश्मा ने सुप्रीम कोर्ट तक लंबी तलाक की लड़ाई लड़ी, तब ये बच्चे कहां थे? उन्होंने 2016 में हुए करिश्मा और संजय के तलाक का हवाला दिया। बच्चों का दावा करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने अदालत को बताया कि संजय कपूर की कोई वैध वसीयत मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रिया कपूर या किसी अन्य ने वसीयत का जिक्र कभी नहीं किया। बच्चों ने आरोप लगाया कि कुछ संपत्ति एक ट्रस्ट के पास है और इस पर भी जानकारी स्पष्ट नहीं दी गई।