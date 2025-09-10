Nepal Crisis: कर्फ्यू के बावजूद भीड़ बेकाबू, भारत तक हिंसा का असर; UP-बिहार बॉर्डर पर हाई अलर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली: नेपाल में विरोध प्रदर्शन (Gen Z Protest) हिंसक रूप ले चुका है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कर्फ्यू लागू होने के बावजूद भीड़ ने कई नेताओं और उनके परिवारों पर हमला किया। हिंसा का असर अब भारतीय सीमाओं तक पहुंचता दिख रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
नेपाल में विरोध प्रदर्शन उस वक्त खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया जब हिंसक भीड़ ने पांच बार प्रधानमंत्री रह चुके शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरज़ू राणा देउबा पर हमला किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दोनों खून से लथपथ दिखे। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री झाला नाथ खनल की पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार की हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे नेपाल में दहशत फैला दी है।
भारत की खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि नेपाल की इस हिंसा का असर भारत पर भी पड़ सकता है। असामाजिक तत्व सीमावर्ती इलाकों में हिंसा भड़का सकते हैं। इसके चलते बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और राज्य पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर जिलों में 24 घंटे निगरानी बढ़ा दी गई है।
उत्तराखंड के चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चंपावत से नेपाल का महेंद्रनगर जुड़ता है, जबकि धारचूला में भी बॉर्डर पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। स्थानीय लोग चिंतित हैं क्योंकि उनके कई रिश्तेदार नेपाल में फंसे हुए हैं।
बिहार के मधुबनी में एसएसबी और पुलिस ने सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि सभी बॉर्डर थाने अलर्ट पर हैं। हर व्यक्ति की आईडी चेकिंग की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
उत्तर प्रदेश के सात बॉर्डर जिलों- पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में भी हाई अलर्ट है। DGP राजीव कृष्णा ने कहा कि सभी एंट्री पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग हो रही है और 73 चेकपॉइंट्स पर गश्त बढ़ा दी गई है। लखीमपुर खीरी के एसएसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि नेपाल के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और BSF व अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर जॉइंट पैट्रोलिंग की जा रही है।
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पानीटांकी बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। यहां सुरक्षा बल चौबीसों घंटे निगरानी कर रहे हैं।
नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में विशेष नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। तीन हेल्पलाइन नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं –
0522-2390257
0522-2724010
9454401674 (व्हाट्सएप नंबर भी यही है)
