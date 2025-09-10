Nepal Crisis: कर्फ्यू के बावजूद भीड़ बेकाबू, भारत तक हिंसा का असर; UP-बिहार बॉर्डर पर हाई अलर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली: नेपाल में विरोध प्रदर्शन (Gen Z Protest) हिंसक रूप ले चुका है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कर्फ्यू लागू होने के बावजूद भीड़ ने कई नेताओं और उनके परिवारों पर हमला किया। हिंसा का असर अब भारतीय सीमाओं तक पहुंचता दिख रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

पूर्व PM की पत्नी को जिंदा जलाया नेपाल में विरोध प्रदर्शन उस वक्त खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया जब हिंसक भीड़ ने पांच बार प्रधानमंत्री रह चुके शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरज़ू राणा देउबा पर हमला किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दोनों खून से लथपथ दिखे। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री झाला नाथ खनल की पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार की हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे नेपाल में दहशत फैला दी है।