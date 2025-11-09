कश्मीर में डॉक्टर बना आतंकी मददगार, अस्पताल के लॉकर में छिपाए हथियार...जैश नेटवर्क खड़ा करने की साजिश

डिजिटल डेस्क। कश्मीर घाटी में जैश-ए-मोहम्मद का नेटवर्क दोबारा सक्रिय करने की कोशिश में जुटे जिहादी डॉक्टर आदिल अहमद राथर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आदिल राजकीय मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अनंतनाग में तैनाती के दौरान अस्पताल का इस्तेमाल आतंकियों को मदद पहुंचाने और हथियार छिपाने के लिए कर रहा था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर अस्पताल के लॉकर से एक असॉल्ट राइफल और कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की हैं।

अब तक इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आदिल को जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) से दबोचा। वह कुछ महीनों से अंबाला रोड स्थित एक निजी अस्पताल में कार्यरत था और हाल ही में वहां एक महिला डॉक्टर से शादी की थी।