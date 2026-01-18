मेरी खबरें
    डकैती या 'शिष्टाचार'? लुटेरों ने पहले मांगी परमिशन, फिर बुजुर्ग महिला के हाथ-पैर बांधकर की लूट

    अपराध की दुनिया में अक्सर हिंसा और खौफ की खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन गुजरात के खेड़ा जिले के सेवालिया गांव में एक ऐसी डकैती हुई जिसे सुनकर पुलिस ...और पढ़ें

    डकैती या 'शिष्टाचार'? लुटेरों ने पहले मांगी परमिशन, फिर बुजुर्ग महिला के हाथ-पैर बांधकर की लूट
    गुजरात में अनोखी लूट

    HighLights

    1. लुटेरों ने परमिशन मांगी, फिर बुजुर्ग महिला को बांधा
    2. जाते समय महिला के हाथों की रस्सी ढीली कर गए चोर
    3. 65 हजार की चोरी, महिला को नहीं पहुंचाई कोई चोट

    डिजिटल डेस्क। अपराध की दुनिया में अक्सर हिंसा और खौफ की खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन गुजरात के खेड़ा जिले के सेवालिया गांव में एक ऐसी डकैती हुई जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान है। यहां चार लुटेरों ने एक 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर चोरी की, लेकिन पूरे घटनाक्रम के दौरान उनका व्यवहार किसी अपराधी जैसा नहीं बल्कि 'शिष्टाचार' भरा रहा।

    नींद से जगाया और किया 'अभिवादन'

    घटना गाल्तेश्वर तालुका की एमडी बंगलो सोसाइटी की है। एफआईआर के मुताबिक, 10 जनवरी की रात जब बुजुर्ग महिला सो रही थीं, तब चार लुटेरों ने उन्हें जगाया। महिला ने जैसे ही आँखें खोलीं, उन्होंने देखा कि दो लोग उनके सिर के पास और दो पैरों के पास बैठे हैं। लुटेरों ने शोर न मचाने का अनुरोध किया और बड़े ही शांत भाव से महिला का अभिवादन किया।


    "क्या हम आपको बांध सकते हैं?"

    हैरानी की बात यह रही कि लुटेरों ने महिला के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने बड़ी विनम्रता से महिला से पूछा कि क्या वे उनके हाथ-पैर बांध सकते हैं? महिला की सहमति के बाद, उन्होंने महिला के ही दुपट्टे से उन्हें बांध दिया।

    लूट का तरीका भी रहा 'सॉफ्ट'

    • कोई डराना-धमकाना नहीं: लुटेरों ने बिना किसी हथियार के डर के सामान के बारे में पूछा।

    • खुद दी चाबियां: महिला ने डर और उनके व्यवहार को देखते हुए दराज की चाबियां और ₹15,000 नकद दे दिए।

    • अंगूठी का दान: जब उन्हें अलमारी में कुछ नहीं मिला, तो महिला ने खुद ही अपनी सोने की अंगूठी उतारकर उन्हें सौंप दी।

    जाते-जाते दिखाई 'इंसानियत'

    लूटपाट खत्म करने के बाद लुटेरों का व्यवहार और भी चौंकाने वाला था। घर से निकलने से पहले उन्होंने महिला के हाथों की रस्सी को थोड़ा ढीला कर दिया ताकि वह बाद में खुद को मुक्त कर सकें। उन्होंने महिला को सलाह दी कि वह अपने पैरों की रस्सी खोल लें और फिर शोर मचाएं। इस पूरी वारदात में महिला को खरोंच तक नहीं आई।

    पुलिस कार्रवाई

    सेवालिया पुलिस के अनुसार, लुटेरे कुल ₹15,000 कैश और 4 ग्राम सोने की अंगूठी (कुल कीमत करीब ₹65,000) लेकर फरार हुए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन 'अनोखे' लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है।

