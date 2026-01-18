डकैती या 'शिष्टाचार'? लुटेरों ने पहले मांगी परमिशन, फिर बुजुर्ग महिला के हाथ-पैर बांधकर की लूट

डिजिटल डेस्क। अपराध की दुनिया में अक्सर हिंसा और खौफ की खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन गुजरात के खेड़ा जिले के सेवालिया गांव में एक ऐसी डकैती हुई जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान है। यहां चार लुटेरों ने एक 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर चोरी की, लेकिन पूरे घटनाक्रम के दौरान उनका व्यवहार किसी अपराधी जैसा नहीं बल्कि 'शिष्टाचार' भरा रहा।

नींद से जगाया और किया 'अभिवादन' घटना गाल्तेश्वर तालुका की एमडी बंगलो सोसाइटी की है। एफआईआर के मुताबिक, 10 जनवरी की रात जब बुजुर्ग महिला सो रही थीं, तब चार लुटेरों ने उन्हें जगाया। महिला ने जैसे ही आँखें खोलीं, उन्होंने देखा कि दो लोग उनके सिर के पास और दो पैरों के पास बैठे हैं। लुटेरों ने शोर न मचाने का अनुरोध किया और बड़े ही शांत भाव से महिला का अभिवादन किया।