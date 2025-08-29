महिलाओं को Lado Lakshmi Yojana के 2100 रुपये देने का ऐलान, इस तारीख से खाते में आएगा पैसा

नई दिल्ली। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना (Lado Lakshmi Yojana) की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी आधिकारिक जानकारी साझा की।

25 सितंबर से शुरू होगी योजना सीएम सैनी ने बताया कि यह योजना 25 सितंबर 2025 से शुरू की जाएगी। खास बात यह है कि इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी है। सरकार का कहना है कि राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो।