महिलाओं को Lado Lakshmi Yojana के 2100 रुपये देने का ऐलान, इस तारीख से खाते में आएगा पैसा
Lado Lakshmi Yojana News: हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी आधिकारिक जानकारी साझा की।
Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 12:30:58 PM (IST)
Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 12:37:02 PM (IST)
नई दिल्ली। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना (Lado Lakshmi Yojana) की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी आधिकारिक जानकारी साझा की।
25 सितंबर से शुरू होगी योजना
सीएम सैनी ने बताया कि यह योजना 25 सितंबर 2025 से शुरू की जाएगी। खास बात यह है कि इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी है। सरकार का कहना है कि राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो।
कौन-कौन होंगी लाभार्थी?
- इस योजना का लाभ 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं उठा सकेंगी।
- इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों शामिल होंगी।
- यदि महिला अविवाहित है तो वह कम से कम 15 साल से हरियाणा की नागरिक होनी चाहिए।
- विवाहित महिलाओं के लिए शर्त है कि वे और उनके पति दोनों पिछले 15 साल से हरियाणा के निवासी हों।
- एक ही परिवार की एक से अधिक महिलाएं भी इसका लाभ ले सकेंगी।
किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?
यदि कोई महिला पहले से राज्य सरकार की 9 अन्य योजनाओं में से किसी का लाभ ले रही है और उसे 2100 रुपये से अधिक राशि मिल रही है, तो वह लाडो लक्ष्मी योजना की पात्र नहीं होगी।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल
हरियाणा सरकार का मानना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।