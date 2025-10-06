इंतजार खत्म! आज पटना में दौड़ेगी मेट्रो, सीएम नीतीश करेंगे शुभारंभ...जानें रूट और किराया

एजेंसी,पटना। राजधानी पटना में मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार सुबह 11 बजे भूतनाथ से न्यू आईएसबीटी तक पहले फेज की मेट्रो सेवा का उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में यह मेट्रो 4.3 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी, जिसमें आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ रोड तीन स्टेशन शामिल हैं। पटना मेट्रो रेल कार्पोरेशन (पीएमआरएल) ने परिचालन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कॉरिडोर-1 के तहत पटना जंक्शन सहित छह भूमिगत मेट्रो स्टेशनों और 9.35 किलोमीटर लंबी सुरंग की आधारशिला भी रखेंगे।

मधुबनी पेंटिंग से सजे कोच उद्घाटन के लिए मेट्रो कोचों को खास तौर पर मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। गेट, खिड़कियों और अंदरुनी हिस्सों पर गोलघर, महावीर मंदिर, महाबोधि वृक्ष, बुद्ध स्तूप और नालंदा खंडहर जैसे ऐतिहासिक स्थलों के स्टिकर लगाए गए हैं। तीन स्टेशनों पर मिलेगी सुविधा मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग पहले ही इस प्रायरिटी कॉरिडोर पर परिचालन को मंजूरी दे चुके हैं। सिग्नलिंग, पटरियों की मजबूती, ट्रेन की रफ्तार और ब्रेकिंग सिस्टम समेत सभी पहलुओं की जांच की गई है। शुरुआत में मेट्रो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी।