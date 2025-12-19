मेरी खबरें
    TMC विधायक का विवादित बयान, कहा 'भगवान राम मुस्लिम थे' बीजेपी ने जताया कड़ा विरोध

    पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के भगवान राम को लेकर कथित विवादित बयान से राजनीतिक हलच ...और पढ़ें

    By Akash PandeyEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 11:31:40 AM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 11:31:40 AM (IST)
    TMC विधायक का विवादित बयान, कहा 'भगवान राम मुस्लिम थे' बीजेपी ने जताया कड़ा विरोध
    टीएमसी विधायक के बिगड़े बोल(फाइल फोटो)

    HighLights

    1. भगवान राम को लेकर कथित विवादित बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है
    2. मदन मित्रा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे भगवान राम मुस्लिम थे
    3. इस टिप्पणी को लेकर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और बयान पर विरोध जताया है

    डिजिटल डेस्क। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के भगवान राम को लेकर कथित विवादित बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इंटरनेट मीडिया पर उनके भाषण का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वह यह कहते सुने जा रहे हैं कि भगवान राम मुस्लिम थे। इस टिप्पणी को लेकर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

    बीजेपी ने टीएमसी पर साधा निशाना

    बंगाल भाजपा ने गुरुवार को अपने एक्स हैंडल पर उत्तर 24 परगना जिले के कमरहट्टी से विधायक मदन मित्रा के भाषण का वीडियो साझा किया। पार्टी ने इसे हिंदू भावनाओं का अपमान बताया है। वीडियो में मदन मित्रा एक सार्वजनिक सभा में भगवान राम को लेकर विवादास्पद टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि, दैनिक जागरण ने इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की है।


    भाजपा ने एक्स पर लिखा कि यह हमारी संस्कृति और इतिहास का लगातार अपमान है। पार्टी ने आरोप लगाया कि इससे अवैध बांग्लादेशियों को यह संदेश जाता है कि टीएमसी एक ‘हिंदू-विरोधी’ पार्टी है। भाजपा ने टीएमसी को चुनौती देते हुए मदन मित्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है।

    टीएमसी ने बयान से बनाई दूरी

    इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपने विधायक की कथित टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि रामायण और अयोध्या को लेकर सभी लोग जानते हैं और मदन मित्रा जो कह रहे हैं, उस पर पार्टी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

    विधायक के करीबी बोल वीडियो फर्जी

    मदन मित्रा की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि उनके करीबी सूत्रों का दावा है कि वायरल वीडियो झूठा, मनगढ़ंत और एआई-जनरेटेड है। उल्लेखनीय है कि यह पहली बार नहीं है जब मदन मित्रा अपने बयानों को लेकर विवादों में आए हैं।

