TMC विधायक का विवादित बयान, कहा 'भगवान राम मुस्लिम थे' बीजेपी ने जताया कड़ा विरोध

डिजिटल डेस्क। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के भगवान राम को लेकर कथित विवादित बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इंटरनेट मीडिया पर उनके भाषण का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वह यह कहते सुने जा रहे हैं कि भगवान राम मुस्लिम थे। इस टिप्पणी को लेकर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

बीजेपी ने टीएमसी पर साधा निशाना बंगाल भाजपा ने गुरुवार को अपने एक्स हैंडल पर उत्तर 24 परगना जिले के कमरहट्टी से विधायक मदन मित्रा के भाषण का वीडियो साझा किया। पार्टी ने इसे हिंदू भावनाओं का अपमान बताया है। वीडियो में मदन मित्रा एक सार्वजनिक सभा में भगवान राम को लेकर विवादास्पद टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि, दैनिक जागरण ने इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की है।