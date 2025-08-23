Punjab News: होशियारपुर में LPG टैंकर ब्लास्ट, आग के गोले में तब्दील हुआ गांव; 100 से ज्यादा लोग झुलसे

एजेंसी, होशियारपुर। पंजाब के होशियारपुर जिले में शुक्रवार रात एक भीषण हादसा हुआ। गांव मंडियाला के पास एलपीजी से भरे टैंकर में ब्लास्ट होने से पूरा गांव आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसा रात करीब 10:30 बजे हुआ और देखते ही देखते आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, इस घटना में 100 से अधिक लोग झुलस गए हैं।

प्रत्यक्षदर्शी गुरमुख सिंह ने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब टैंकर किसी वाहन से टकराकर पलट गया। टैंकर पलटते ही जोरदार धमाका हुआ, जिसे आसपास के लोगों ने बम धमाका समझ लिया। धमाके के बाद गैस का रिसाव तेजी से फैल गया और गांव के घरों में जल रही आग से संपर्क में आते ही पूरा गांव लपटों में घिर गया।