Punjab News: होशियारपुर में LPG टैंकर ब्लास्ट, आग के गोले में तब्दील हुआ गांव; 100 से ज्यादा लोग झुलसे

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 01:33:01 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 01:33:01 AM (IST)
    एजेंसी, होशियारपुर। पंजाब के होशियारपुर जिले में शुक्रवार रात एक भीषण हादसा हुआ। गांव मंडियाला के पास एलपीजी से भरे टैंकर में ब्लास्ट होने से पूरा गांव आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसा रात करीब 10:30 बजे हुआ और देखते ही देखते आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, इस घटना में 100 से अधिक लोग झुलस गए हैं।

    प्रत्यक्षदर्शी गुरमुख सिंह ने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब टैंकर किसी वाहन से टकराकर पलट गया। टैंकर पलटते ही जोरदार धमाका हुआ, जिसे आसपास के लोगों ने बम धमाका समझ लिया। धमाके के बाद गैस का रिसाव तेजी से फैल गया और गांव के घरों में जल रही आग से संपर्क में आते ही पूरा गांव लपटों में घिर गया।

    पुलिस मौके पर पहुंची

    घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत ट्रैफिक रोक दिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं, वहीं घायलों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। एहतियात के तौर पर होशियारपुर-जालंधर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है।

    यह हादसा इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर गया है। पुलिस और प्रशासन राहत-बचाव कार्य में लगे हैं और झुलसे लोगों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

