    प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान बिहार में पीएम हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्धाटन और लोकार्पण किया। वहीं प्रधानमंत्री शाम को पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, जहां वें कोलकाता में नई मेट्रो लाइनों का उद्घाटन करेगें और मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 11:33:55 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 01:30:55 PM (IST)
    PM Bihar West Bengal Visit: पीएम नरेन्द्र मोदी का बिहार को 13 हजार करोड़ की योजनाओं का तोहफा, पश्चिम बंगाल को भी देंगे कई सौगातें

    HighLights

    1. प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर
    2. बिहार में जनसभा और 13 हजार करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन
    3. कोलकाता में नई मेट्रो लाइन और सेवाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी

    डिजिटल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुकवार को बिहार और बंगाल के दौरे पर हैं। जहां पीएम कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी बिहार के गयाजी और बेगुसराय पहुंचे। प्रधानमंत्री ने गया स्थित मग्ध विश्वविद्यालय के मैदान से जनसभा को संबोधित किया। इस दौरे पर प्रधानमंत्री ने 13 हजार करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्धाटन किया।

    पीएम बिहार में 11735 करोड़ रुपये की लागत की 6 परियोजनाओं का लोकार्पण किया।

    • बक्सर के चौसा में 660 मेगावाट क्षमता का थर्मल पावर प्लांट

    • मुंगेर में सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी परियोजना

    • मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्चसेंटर

    • गंगा नदी पर बने सिमरिया 6 लेन पुल

    • बख्तियारपुर से मोकामा एनएच 31 फोरलेन कार्य

    • बिक्रमगंज- डुमरांव रोड का अपडेशन

    आने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री का यह बिहार दौरा राजनीतिक प्रचार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में पीएम मोदी शुक्रवार को कई विकास परियोजनाओं को उद्घाटन करेंगे। जिसके बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचेगें। वहां पीएम नए मेट्रो नेटवर्क और सेवाओं की शुभारंभ करेंगे।

    पश्चिम बंगाल में नई मेट्रो लाइन को दिखाएंगे हरी झंडी

    जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री शुक्रवार शाम कोलकाता पहुंचेंगे। पीएम शाम करीब 4.15 बजे कोलकाता में 13.61 किलोमीटर लंबे नए बने मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे। साथ ही जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से जय हिंद बिमानबंदर मेट्रो की सवारी भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सियासदह-एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे।

    प्रधानमंत्री के गया जन सभा के दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। वहीं मंच पर मंच पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे, एमएलसी जीवन कुमार, वजीरगंज विधायक वीरेंद्र सिंह, जदयू नेत्री व बेलागंज विधायक मनोरमा देवी, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मंत्री संतोष कुमार सुमन और एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता व मंत्री मौजूद रहे।

