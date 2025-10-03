IRCTC Offer: शादी हो या फैमिली ट्रिप; 1, 2 सीट नहीं... एक बार में बुक कर सकते हैं पूरी ट्रेन! जानें पूरा प्रोसेस

डिजिटल डेस्क। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक खास पहल की है। अब यदि आप किसी शादी-ब्याह, धार्मिक यात्रा, स्कूल या कॉलेज टूर जैसे बड़े आयोजन की योजना बना रहे हैं, तो आपको सड़क मार्ग की असुविधा झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे ने इसके लिए पूरी ट्रेन या फिर एक पूरा कोच ऑनलाइन बुक करने की सुविधा शुरू की है।

यह सेवा फुल टैरिफ रेट (Full Tariff Rate - FTR) पोर्टल के ज़रिए उपलब्ध कराई गई है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://www.ftr.irctc.co.in/ftr/ है। यहां यात्री को पहले पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करना होगा और फिर लॉग-इन करके अपनी यात्रा के अनुसार ट्रेन या कोच की बुकिंग की जा सकेगी।

किन अवसरों पर ली जा सकती है यह सुविधा?

शादी-ब्याह या बारात यात्राएं

धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा

स्कूल और कॉलेज टूर

सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजन

इन मौकों पर सड़क से लंबी दूरी तय करना थकाऊ और असुविधाजनक होता है। वहीं पूरी ट्रेन या कोच बुक करने से एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा मिल सकती है।

कौन-सी ट्रेनें उपलब्ध होंगी?

हालांकि, सभी ट्रेनों की बुकिंग इस पोर्टल से संभव नहीं है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि राजधानी, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों की बुकिंग यहां नहीं होगी।

केवल मेल/एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनें इस सुविधा के अंतर्गत बुक की जा सकती हैं।

किराया और शुल्क कैसे तय होगा?

बुकिंग के लिए यात्री को सबसे पहले प्रति कोच का एक रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा। इसके बाद किराया तय होगा, जो इन आधारों पर निर्भर करेगा:

यात्रा की दूरी

चुने गए रूट पर स्टॉपेज की संख्या

ट्रेन की श्रेणी और चुने गए कोच का प्रकार

यात्रियों के लिए यह विकल्प पहले की तुलना में पारदर्शी और आसान होगा, क्योंकि सारी गणना पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

क्या-क्या बुक किया जा सकता है?

1. ट्रेन चार्टर – यानी पूरी ट्रेन बुक करना

2. कोच चार्टर – यानी एक या एक से अधिक कोच बुक करना

3. स्पेशल सलून कोच – खास अवसरों और वीआईपी यात्रा के लिए

इस तरह रेलवे ने आयोजनों में सफर को और भी व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में कदम उठाया है।

यह भी पढ़ें- MP Top News: छिंदवाड़ा में किडनी फेलियर से 9 बच्चों की मौत, मूर्ति विसर्जित करते समय पलटी क्रेन, Video वायरल

अधिकारियों की प्रतिक्रिया

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के वरिष्ठ कार्यपालक नवीन कुमार ने बताया कि यह सुविधा विशेष रूप से बारात, धार्मिक यात्राओं और शैक्षणिक संस्थानों के टूर को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। इसके लिए संबंधित विभागीय आईडी के जरिए ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी।

भारतीय रेलवे की यह नई सुविधा उन यात्रियों के लिए राहत लेकर आई है, जिन्हें बड़े आयोजनों के दौरान एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को ले जाने की ज़रूरत होती है। अब सड़क के मुकाबले सुरक्षित, तेज और आरामदायक विकल्प आसानी से उपलब्ध होगा।