बिहार BJP में बड़ा बदलाव, 6 बार के विधायक संजय सरावगी बने नए प्रदेश अध्यक्ष, दिलीप जायसवाल की ली जगह

डिजिटल डेस्क। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने संगठन में बड़े बदलाव करते हुए बिहार इकाई की कमान अनुभवी नेता संजय सरावगी (Sanjay Sarawagi) को सौंप दी है। पार्टी ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की जगह सरावगी को यह जिम्मेदारी दी है। इससे पहले नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था। लगातार हो रही इन नियुक्तियों से साफ है कि बीजेपी बिहार में संगठन को नए सिरे से धार देने में जुटी है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता और छह बार के विधायक संजय सरावगी को संगठन और सरकार दोनों का लंबा अनुभव है। यही वजह है कि नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। ABVP से शुरू हुआ राजनीतिक सफर संजय सरावगी की राजनीति की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से हुई। छात्र जीवन में ही वह सक्रिय राजनीति में उतर गए थे। 1990 में समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान उन्हें 15 दिन जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद 1995 में उन्होंने बीजेपी की औपचारिक सदस्यता ली और युवा मोर्चा के जरिए संगठन में आगे बढ़ते गए।