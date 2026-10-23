बिहार के सिवान में बड़ा हादसा, पटाखों के गोदाम में भीषण विस्फोट, 2 घंटे तक होते रहे धमाके; 7 की मौत की सूचना

डिजिटल डेस्क, बड़हरिया(सिवान)। बिहार के सिवान जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां शुक्रवार को जामो थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में पटाखों के कारण एक मकान में भीषण विस्फोट हो गया। इस भयावह घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल कायम हो गया।
स्थानीय निवासियों से मिल रही प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में लगभग सात लोगों की जान जाने की खबर है। हालांकि, घटना की भयावहता को देखते हुए हताहतों की कुल संख्या और उनकी शिनाख्त के संबंध में प्रशासनिक व आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। धमाका इतना जोरदार था कि दो मंजिला ढांचे का अगला हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त होकर मुख्य सड़क पर आ गिरा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आलमपुर गांव स्थित मोहम्मद अमीरुद्दीन मियां के रिहाइशी मकान में आतिशबाजी का सामान और पटाखे संग्रहित करके रखे गए थे। अमीरुद्दीन को स्थानीय स्तर पर पटाखों का व्यवसायी बताया जा रहा है। शुक्रवार को जब मकान में कई लोग मौजूद थे, तभी अचानक आतिशबाजी के सामान में आग लग गई।
देखते ही देखते आग ने वहां रखे आतिशबाजी के बड़े स्टॉक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद एक के बाद एक कई भयंकर विस्फोट होने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि करीब दो घंटे तक रुक-रुक कर धमाकों की आवाजें आती रहीं, जिससे पूरा गांव थर्रा उठा।
विस्फोट का प्रभाव इतना प्रचंड था कि मकान का अग्रिम हिस्सा पूरी तरह से जमींदोज हो गया और उसका मलबा दूर सड़क तक फैल गया। धमाकों की गूंज सुनते ही आसपास के लोग सहम गए और घटनास्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। मकान के पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने और लगातार हो रहे धमाकों के चलते शुरुआती राहत एवं बचाव कार्यों में भारी मशक्कत करनी पड़ी।
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ग्रामवासियों द्वारा हादसे में सात लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। भीषण आग और विस्फोट की तीव्रता के कारण शवों की स्थिति काफी खराब हो गई है, जिससे उनकी पहचान करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
फिलहाल, पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद है। हादसे के सटीक कारणों तथा मकान में पटाखों के भंडारण की वैधता को लेकर विस्तृत जांच की जा रही है।