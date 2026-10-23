बिहार के सिवान में बड़ा हादसा, पटाखों के गोदाम में भीषण विस्फोट, 2 घंटे तक होते रहे धमाके; 7 की मौत की सूचना

डिजिटल डेस्क, बड़हरिया(सिवान)। बिहार के सिवान जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां शुक्रवार को जामो थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में पटाखों के कारण एक मकान में भीषण विस्फोट हो गया। इस भयावह घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल कायम हो गया।

स्थानीय निवासियों से मिल रही प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में लगभग सात लोगों की जान जाने की खबर है। हालांकि, घटना की भयावहता को देखते हुए हताहतों की कुल संख्या और उनकी शिनाख्त के संबंध में प्रशासनिक व आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। धमाका इतना जोरदार था कि दो मंजिला ढांचे का अगला हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त होकर मुख्य सड़क पर आ गिरा।