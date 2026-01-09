Bihar IPS Transfer: बिहार पुलिस महकमे में भारी फेरबदल, 71 IPS अधिकारियों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

ड‍िज‍िटल डेस्‍क। बिहार में नीतीश सरकार ने नए साल के दूसरे सप्ताह में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से पुलिस महकमे में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल किया है। 9 जनवरी को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य के 71 आईपीएस (IPS) अधिकारियों का तबादला कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल में एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी स्तर के दिग्गज अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

मुख्यालय और विशेष शाखा में महत्वपूर्ण बदलाव सरकार ने मुख्यालय और विशेष शाखा की कमान अनुभवी हाथों में सौंपी है: सुनील कुमार को बिहार पुलिस का नया एडीजी (मुख्यालय) नियुक्त किया गया है।

कुंदन कृष्णन को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए डीजी (अभियान) बनाया गया है, साथ ही वे विशेष शाखा के महानिदेशक का पदभार भी संभालेंगे।

प्रीता वर्मा को डीजी (प्रशिक्षण) से स्थानांतरित कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इन बड़े अफसरों के बदले विभाग आर मलार विजी: बिहार पुलिस अकादमी की निदेशक के साथ-साथ अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) की एडीजी का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगी।

डॉ. अमित कुमार जैन: इन्हें मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का एडीजी बनाया गया है।

रंजीत कुमार मिश्रा: इन्हें साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई के आईजी पद की कमान दी गई है।

मनोज कुमार: कोसी क्षेत्र के आईजी से अब पटना मुख्यालय के आईजी बनाए गए हैं।

जिलों की कमान: नए एसएसपी और एसपी की नियुक्ति राजधानी पटना समेत कई महत्वपूर्ण जिलों में नए कप्तानों की तैनाती की गई है: मुजफ्फरपुर: कांतेश कुमार मिश्रा नए एसएसपी होंगे।

गया: सुशील कुमार को गया का एसएसपी बनाया गया है।

भागलपुर: प्रमोद कुमार यादव सीनियर एसपी की जिम्मेदारी संभालेंगे।

सारण: विनीत कुमार को सारण का नया एसएसपी नियुक्त किया गया है।

पटना: सागर कुमार पटना के नए ट्रैफिक एसपी होंगे, जबकि अनंत कुमार राय को रेल एसपी बनाया गया है। क्षेत्रीय और अनुमंडल स्तर पर फेरबदल सीमावर्ती और संवेदनशील जिलों में भी नए अधिकारियों को भेजा गया है। संतोष कुमार किशनगंज के, जितेंद्र कुमार अररिया के और विनय तिवारी गोपालगंज के एसपी बनाए गए हैं। इसके अलावा विवकानंद को पूर्णिया क्षेत्र का आईजी और कुमार आशीष को कोसी क्षेत्र का डीआईजी नियुक्त किया गया है।