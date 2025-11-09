देश में बड़ा आतंकी हमला टला, गुजरात ATS ने ISIS मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

मेरी खबरें
    गुजरात के गांधीनगर से सटे अडालज इलाके में आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) को बड़ी सफलता मिली है। शनिवार देर रात की कार्रवाई में एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों देश के अलग-अलग हिस्सों में आतंकी हमला करने की साजिश रच रहे थे।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 12:26:18 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 01:14:40 PM (IST)
    गुजरात ATS ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। फाइल फोटो

    1. गुजरात ATS ने 3 आतंकियों को पकड़ा।
    2. गांधीनगर के अडालज से पकड़े गए आतंकी।
    3. आतंकियों का ISIS से निकला कनेक्शन।

    डिजिटल डेस्कः गुजरात के गांधीनगर से सटे अडालज इलाके में आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) को बड़ी सफलता मिली है। शनिवार देर रात की कार्रवाई में एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है।

    बताया जा रहा है कि ये तीनों देश के अलग-अलग हिस्सों में आतंकी हमला करने की साजिश रच रहे थे। ATS को खुफिया सूचना मिली थी कि अडालज में कुछ संदिग्ध युवक ठहरे हुए हैं और आतंकी गतिविधियों की योजना बना रहे हैं। टीम ने तुरंत छापेमारी की और तीनों आरोपियों को दबोच लिया।

    दो आतंकी यूपी से, एक हैदराबाद का निवासी

    प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए दो आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा आतंकी हैदराबाद का निवासी है। तीनों हथियार और विस्फोटक सामग्री हासिल करने के लिए गुजरात पहुंचे थे।


    ISIS नेटवर्क से कनेक्शन की पुष्टि

    एटीएस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में इनका सीधा संबंध अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन आईएसआईएस से सामने आया है। माना जा रहा है कि ये तीनों भारत में सक्रिय दो अलग-अलग मॉड्यूल का हिस्सा हैं, जो देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे।

    ATS आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस

    गुजरात ATS ने बताया कि मामले की जांच जारी है। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस ऑपरेशन और गिरफ्तार आरोपियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। एटीएस की इस कार्रवाई से देश में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया है। सुरक्षा एजेंसियां अब आरोपियों के संपर्कों और नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

