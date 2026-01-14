मेरी खबरें
    'दम तोड़ने से पहले बेटी को आखिरी फोन...', इंदौर और दिल्ली के बाद अब कर्नाटक में भी चाइनीज मांझे का खूनी खेल

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 04:09:28 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 04:09:28 PM (IST)
    कर्नाटक में भी चाइनीज मांझे का खूनी खेल।

    HighLights

    1. कर्नाटक में भी चाइनीज मांझे का खूनी खेल।
    2. हादसे के बाद बेटी को लगाया आखिरी फोन।
    3. आपातकालीन सेवाओं की देरी पर आक्रोश।

    डिजिटल डेस्क। कर्नाटक के बीदर जिले में प्रतिबंधित 'चाइनीज मांझे' (नायलॉन की डोर) ने एक बार फिर एक हँसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया। तलामदगी ब्रिज के पास पतंग की तेज धार वाली डोर की चपेट में आने से 48 वर्षीय संजू कुमार होसामणि का गला कट गया। अस्पताल पहुँचने से पहले ही अत्यधिक खून बह जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

    हादसे के बाद बेटी को लगाया फोन

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, संजू कुमार अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी सड़क के बीचों-बीच लटक रही नायलॉन की डोर उनके गले में फंस गई। डोर इतनी धारदार थी कि उनका गला गहरा कट गया।

    गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, संजू ने हिम्मत दिखाते हुए अपने मोबाइल से अपनी बेटी को कॉल करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर वायरल एक हृदयविदारक वीडियो में वे खून से लथपथ हालत में फोन मिलाते नजर आ रहे हैं।


    आपातकालीन सेवाओं की देरी पर आक्रोश

    मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि एक राहगीर ने कपड़े से उनके घाव को दबाकर खून रोकने का प्रयास किया, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँच सकी।

    परिजनों ने आरोप लगाया है कि यदि एम्बुलेंस सेवा में देरी नहीं होती, तो संजू कुमार की जान बचाई जा सकती थी। इस लापरवाही और चाइनीज मांझे की बिक्री के खिलाफ परिजनों ने सड़क पर प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त किया।

    देश भर में बढ़ता खतरा

    चाइनीज मांझे से होने वाली यह पहली मौत नहीं है। हाल के दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी ही डरावनी खबरें सामने आई हैं-

    इंदौर (12 जनवरी 2026) - 45 वर्षीय रघुवीर धाकड़ की गला कटने से मौत।

    दिल्ली (जुलाई 2025) - रानी झांसी फ्लाईओवर पर 22 वर्षीय कारोबारी यश गोस्वामी की जान गई।

    पुलिसिया कार्रवाई

    मन्ना एकहेली पुलिस स्टेशन ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रशासन अब उन विक्रेताओं की तलाश कर रही है जो प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से नायलॉन डोर की बिक्री कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए केवल सूती धागे का ही उपयोग करें।

