दंगों के बाद फिर Manipur में आ गई नई आफत, कई गांवों से संपर्क टूटा; अधिकारी अलर्ट पर, पढ़ें पूरी खबर

एजेंसी, इंफाल। मणिपुर की राजधानी इंफाल और आसपास के जिलों में पिछले पांच दिनों से लगातार मूसलधार बारिश हो रही है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया। इसी वजह से मंगलवार को स्कूल और कॉलेज बंद रहे।
फाओनाबा यूनिटी ब्रिज पानी के बहाव में बहा
लगातार हो रही बारिश से थौबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। 14 सितंबर की दोपहर को नदी पर बना फाओनाबा यूनिटी ब्रिज तेज धार में बह गया। इस पुल के टूटने से कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया और आवश्यक आपूर्ति की आवाजाही भी बाधित हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल टूटने के बाद से ग्रामीणों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
नदी किनारे बसे लोगों में बढ़ी चिंता
तेज बहाव इतना खतरनाक था कि पूरा पुल ही पानी में समा गया। इसके बाद से नदी किनारे बसे समुदायों के बीच डर और चिंता का माहौल है। लोग अब राहत सामग्री और जरूरी सामानों की आपूर्ति रुकने से परेशान हैं।
प्रशासन अलर्ट पर, बचाव दल तैनात
स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में बचाव दल तैनात हैं और हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है। इंजीनियरों की टीमें अस्थायी पुल बनाने या वैकल्पिक उपाय तलाशने में जुटी हुई हैं ताकि जल्द से जल्द संपर्क बहाल किया जा सके।
ग्रामीणों की अपील
इधर, ग्रामीणों ने राज्य सरकार से तत्काल राहत और पुनर्वास कार्य शुरू करने की अपील की है। उनका कहना है कि भोजन, दवा और अन्य जरूरी वस्तुओं की कमी की आशंका तेजी से बढ़ रही है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में लोग प्रशासन की त्वरित मदद का इंतजार कर रहे हैं।
