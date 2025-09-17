दंगों के बाद फिर Manipur में आ गई नई आफत, कई गांवों से संपर्क टूटा; अधिकारी अलर्ट पर, पढ़ें पूरी खबर

एजेंसी, इंफाल। मणिपुर की राजधानी इंफाल और आसपास के जिलों में पिछले पांच दिनों से लगातार मूसलधार बारिश हो रही है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया। इसी वजह से मंगलवार को स्कूल और कॉलेज बंद रहे।

फाओनाबा यूनिटी ब्रिज पानी के बहाव में बहा लगातार हो रही बारिश से थौबल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। 14 सितंबर की दोपहर को नदी पर बना फाओनाबा यूनिटी ब्रिज तेज धार में बह गया। इस पुल के टूटने से कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया और आवश्यक आपूर्ति की आवाजाही भी बाधित हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल टूटने के बाद से ग्रामीणों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।