Government Scheme: महिलाओं के खाते में आएंगे 10,000; महिला रोजगार योजना का पोर्टल शुरू, ऐसे करें आवेदन

एजेंसी, पटना। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहारा देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। योजना के अनुसार प्रत्येक परिवार की एक महिला को पहली किस्त के रूप में 10-10 हजार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए भेजे जाएंगे। यह राशि उन्हें रोजगार शुरू करने के लिए शुरुआती मदद के रूप में दी जा रही है।

आवेदन की प्रक्रिया ग्रामीण इलाकों में 7 सितंबर से और शहरी क्षेत्रों में 10 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महिलाएं जीविका समूहों के माध्यम से या फिर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। जो महिलाएं पहले से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, उनका आवेदन ग्राम संगठन के जरिए पूरा किया जाएगा। वहीं जो महिलाएं अभी तक नहीं जुड़ी हैं, उन्हें पहले जीविका समूह का सदस्य बनना होगा, इसके बाद ही वे योजना का लाभ ले सकेंगी।