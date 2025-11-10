"ऐसा लगा जैसे हम सब मर जाएंगे..." Delhi Blast की खौफनाक कहानी प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी

नईदुनिया: सोमवार शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास का इलाका दहल गया। दमकल विभाग को प्रारंभिक सूचना मिली थी कि किसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। धमाका इतना जबरदस्त था कि मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए और पास में खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है।

घटनास्थल के पास मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके के बाद आग की लपटें आसमान तक उठीं। एक व्यक्ति ने एएनआई से कहा, "जब हमने सड़क पर किसी का हाथ पड़ा देखा, तो हम बिल्कुल चौंक गए। मैं इसे शब्दों में नहीं बयां कर सकता।"*

"I never heard such a loud explosion ever in my life. I fell three times due to the explosion. It felt as if we were all going to die..." said a local shopkeeper to ANI

"When we saw someone's hand on the road, we were absolutely shocked. I can't explain it in words..." said a local to ANI

एक स्थानीय दुकानदार ने कहा, "मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना जोरदार धमाका कभी नहीं सुना। मैं धमाके की वजह से तीन बार गिरा। ऐसा लगा जैसे हम सब खत्म हो जाएंगे।"

वहीं स्थानीय निवासी राजधर पांडे ने बताया, "मैंने अपने घर से आग की लपटें देखीं और नीचे भागकर देखने आया कि क्या हुआ है। बहुत ज़ोरदार धमाका था, मैं पास में ही रहता हूँ।"

"I saw the flames from my house and then came down to see what had happened. There was a loud explosion. I live nearby," said local resident Rajdhar Pandey

पहाड़गंज के निवासी प्रत्यक्षदर्शी तथा पीड़ित बलबीर सिंह ने बताया कि वैगनआर कार में बैठे थे। वह बाल बाल बचे, क्योंकि उनके भाई समान खरीदने चांदनी चौक गए थे। वह वापसी पर उन्हें लाल किले के सामने बुला रहे थे। लेकिन वह नहीं गए। यहीं, इंतजार करते रहे कि ब्लास्ट हो गया। जाम की स्थिति थी। गाड़ी में बैठे थे, तभी ब्लास्ट हुआ, एक व्यक्ति उसकी गाड़ी के ऊपर गिरा। जिसकी मृत्यु हो गई थी।