    "ऐसा लगा जैसे हम सब मर जाएंगे..." Delhi Blast की खौफनाक कहानी प्रत्यक्षदर्शियों की जुबानी

    Delhi Blast: दिल्ली सोमवार शाम एक जोरदार धमाके से दहल उठी। यह धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए और आसपास की गाड़ियां आग में जलकर खाक हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाके के बाद चारों तरफ अफरातफरी मच गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 08:34:34 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 08:38:09 PM (IST)
    1. लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका।
    2. कई गाड़ियां जलकर खाक हुईं।
    3. पुलिस और दमकल मौके पर पहुंचे।

    नईदुनिया: सोमवार शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास का इलाका दहल गया। दमकल विभाग को प्रारंभिक सूचना मिली थी कि किसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। धमाका इतना जबरदस्त था कि मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए और पास में खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है।

    घटनास्थल के पास मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके के बाद आग की लपटें आसमान तक उठीं। एक व्यक्ति ने एएनआई से कहा, "जब हमने सड़क पर किसी का हाथ पड़ा देखा, तो हम बिल्कुल चौंक गए। मैं इसे शब्दों में नहीं बयां कर सकता।"*


    एक स्थानीय दुकानदार ने कहा, "मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना जोरदार धमाका कभी नहीं सुना। मैं धमाके की वजह से तीन बार गिरा। ऐसा लगा जैसे हम सब खत्म हो जाएंगे।"

    वहीं स्थानीय निवासी राजधर पांडे ने बताया, "मैंने अपने घर से आग की लपटें देखीं और नीचे भागकर देखने आया कि क्या हुआ है। बहुत ज़ोरदार धमाका था, मैं पास में ही रहता हूँ।"

    पहाड़गंज के निवासी प्रत्यक्षदर्शी तथा पीड़ित बलबीर सिंह ने बताया कि वैगनआर कार में बैठे थे। वह बाल बाल बचे, क्योंकि उनके भाई समान खरीदने चांदनी चौक गए थे। वह वापसी पर उन्हें लाल किले के सामने बुला रहे थे। लेकिन वह नहीं गए। यहीं, इंतजार करते रहे कि ब्लास्ट हो गया। जाम की स्थिति थी। गाड़ी में बैठे थे, तभी ब्लास्ट हुआ, एक व्यक्ति उसकी गाड़ी के ऊपर गिरा। जिसकी मृत्यु हो गई थी।

    दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी गई है।

