Weather Update: आंध्र प्रदेश सहित इन राज्यों में तबाही मचाएगा मोंथा तूफान, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बदलेगा मौसम

डिजिटल डेस्क: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब के क्षेत्र ने चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया है। इस चक्रवाती तूफान के दक्षिण पूर्वी भारत के तटीय इलाके के टकराने की संभावना है। चक्रवाती तूफान को मोंथा नाम दिया गया है। जो कि अगले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग की ओर से इस चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग की माने, तो यह तूफान अपने उत्तपत्ति के स्थान से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। लगभग 620 किलोमीटर पश्चिम में, चेन्नई से 780 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और विशाखापट्टनम से 830 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। चक्रवात जैसे-जैसे तटीय इलाके के करीब पहुंचता जाएगा, वह और अधिक विकराल रूप लेता जाएगा।
मौसम विभाग की ओर से चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मोंथा तूफान के आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। वहीं इसका असर उस इलाके के कई राज्यों में देखा जा सकता है। चक्रवाती तूफान के कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में 27 से 30 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की संभावना है।
इसके साथ ही उत्तर भारत में भी मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-NCR में 27-28 अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। साथ ही शाम के समय हल्की बूंदाबूंदी होने की संभावना है। इसके साथ ही एनसीआर में तेजी से ठंड बढ़ने लगेगा।
वहीं बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का असर बिहार और उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग की माने तो बिहार में 29 से 31 अक्टूबर के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। जबकि उत्तर प्रदेश में 27 अक्टूबर से अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
यह भी पढ़ें- MP के मालवा-निमाड़ में बेमौसम बारिश ने भिगा दी मक्का और सोयाबीन की फसल, किसानों को बड़ा नुकसान
पहाड़ी राज्यों में सोमवार को वेस्टर्न डिस्टरबेंस का प्रभाव देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में 27 अक्टूबर को हल्की बारिश हो सकती है। जिससे इन इलाकों में कड़ाके की ठंड बढ़ जाएगी।