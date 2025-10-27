मेरी खबरें
    Weather Update: आंध्र प्रदेश सहित इन राज्यों में तबाही मचाएगा मोंथा तूफान, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बदलेगा मौसम

    बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान मोंथा भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है। इस चक्रवाती तूफान के कारण आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में भारी बारिश और तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भारत के उत्तरी और पहाड़ी राज्यों में भी बारिश होने की संभावना है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 11:04:47 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 11:40:08 AM (IST)
    मोंथा चक्रवात को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी

    HighLights

    1. अगले 24 घंटे में तट से टकरा सकता है मोंथा तूफान
    2. चक्रवाती तूफान को लेकर राज्यों में IMD का अलर्ट
    3. उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना

    डिजिटल डेस्क: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब के क्षेत्र ने चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया है। इस चक्रवाती तूफान के दक्षिण पूर्वी भारत के तटीय इलाके के टकराने की संभावना है। चक्रवाती तूफान को मोंथा नाम दिया गया है। जो कि अगले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग की ओर से इस चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

    मौसम विभाग की माने, तो यह तूफान अपने उत्तपत्ति के स्थान से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। लगभग 620 किलोमीटर पश्चिम में, चेन्नई से 780 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और विशाखापट्टनम से 830 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। चक्रवात जैसे-जैसे तटीय इलाके के करीब पहुंचता जाएगा, वह और अधिक विकराल रूप लेता जाएगा।


    IMD ने जारी किया अलर्ट

    मौसम विभाग की ओर से चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मोंथा तूफान के आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। वहीं इसका असर उस इलाके के कई राज्यों में देखा जा सकता है। चक्रवाती तूफान के कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में 27 से 30 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की संभावना है।

    दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदा-बूंदी

    इसके साथ ही उत्तर भारत में भी मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-NCR में 27-28 अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। साथ ही शाम के समय हल्की बूंदाबूंदी होने की संभावना है। इसके साथ ही एनसीआर में तेजी से ठंड बढ़ने लगेगा।

    यूपी-बिहार में बारिश का अलर्ट

    वहीं बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का असर बिहार और उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग की माने तो बिहार में 29 से 31 अक्टूबर के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। जबकि उत्तर प्रदेश में 27 अक्टूबर से अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

    पहाड़ी राज्यों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस

    पहाड़ी राज्यों में सोमवार को वेस्टर्न डिस्टरबेंस का प्रभाव देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में 27 अक्टूबर को हल्की बारिश हो सकती है। जिससे इन इलाकों में कड़ाके की ठंड बढ़ जाएगी।

