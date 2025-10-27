Weather Update: आंध्र प्रदेश सहित इन राज्यों में तबाही मचाएगा मोंथा तूफान, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बदलेगा मौसम

डिजिटल डेस्क: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब के क्षेत्र ने चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया है। इस चक्रवाती तूफान के दक्षिण पूर्वी भारत के तटीय इलाके के टकराने की संभावना है। चक्रवाती तूफान को मोंथा नाम दिया गया है। जो कि अगले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग की ओर से इस चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग की माने, तो यह तूफान अपने उत्तपत्ति के स्थान से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। लगभग 620 किलोमीटर पश्चिम में, चेन्नई से 780 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और विशाखापट्टनम से 830 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। चक्रवात जैसे-जैसे तटीय इलाके के करीब पहुंचता जाएगा, वह और अधिक विकराल रूप लेता जाएगा।