    भाषा पर टिप्पणी को लेकर MNS महिला पदाधिकारी ने महिला को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल

    महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की एक महिला पदाधिकारी द्वारा एक महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आरोप है कि महिला ने मराठी भाषा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 05:14:29 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 05:14:29 AM (IST)
    1. महाराष्ट्र में लगातार मराठी भाषा विवाद जारी है
    2. मराठी भाषा को न बोलने को लेकर फिर मारपीट
    3. MNS महिला पदाधिकारी ने महिला को जड़ा थप्पड़

    नईदुनिया,डिजिटल डेस्क, इंदौर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की एक महिला पदाधिकारी द्वारा एक महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आरोप है कि महिला ने मराठी भाषा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

    पुलिस ने सोमवार को बताया कि यह घटना शुक्रवार रात ठाणे के कलवा रेलवे स्टेशन पर हुई। हालांकि इस मामले में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

    वायरल वीडियो में दिख रहा है कि विवाद के दौरान महिला ने मराठी भाषा को लेकर अपमानजनक शब्द कहे, जिसके बाद उसे माफी मांगनी पड़ी। उसी समय मनसे पदाधिकारी ने उसे थप्पड़ मारा और चेतावनी दी।

    मामला सुलक्षा

    ठाणे जीआरपी की वरिष्ठ निरीक्षक अर्चना दुसाने ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है और मामला सुलझा लिया गया है।

