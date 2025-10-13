Winter Weather Forecast: ठंड की हो गई एंट्री... इस दिन से और गिरेगा पारा, IMD का आया अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही देशभर में मौसम (Winter Update) में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। सितंबर तक जहां पहाड़ी राज्यों में बारिश और बाढ़ की खबरें सुर्खियों में थीं, वहीं अब उन्हीं पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकने लगी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार सर्दियां समय से पहले दस्तक दे रही हैं। ओडिशा में 13-14 अक्टूबर तक और पंजाब व छत्तीसगढ़ में 14-16 अक्टूबर (Weather Forecast October) तक गरज-चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं।
उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में सुबह और शाम की ठंड महसूस होने लगी है। हवा में ठंडक और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। भारत मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मानसून का मौसम अब समाप्ति की ओर है और धीरे-धीरे ठंड का मौसम सक्रिय हो रहा है। दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में सुबह और शाम का तापमान लगातार गिर रहा है।
IMD की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी के हालात बन रहे हैं। वहीं अगले 2-3 दिनों में उत्तर-पूर्व भारत से भी मानसून लौटने की संभावना है।
मौसम विभाग ने बताया है कि तापमान में गिरावट के कारण अब सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ेगी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से उत्तर भारत के मैदानों में भी ठंड का असर महसूस होगा। 13 से 18 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु और केरल में, जबकि 13 और 14 अक्टूबर को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा 13 से 16 अक्टूबर तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है।
दिल्ली में इन दिनों अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। सुबह और रात में ठंडक महसूस हो रही है, जबकि दिन में हल्की धूप से गर्माहट बनी हुई है। नोएडा और गाजियाबाद में धुंध और ठंडी हवाओं का असर दिखने लगा है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 16-18 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।
पंजाब में अक्टूबर के पहले सप्ताह में हुई वर्षा के बाद तापमान में गिरावट आई है। दीपावली के बाद दिन का तापमान और घटेगा तथा रातें ठंडी होंगी। दिन का तापमान 31 से 32 डिग्री और रात का 17 से 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है।
वाराणसी और पूर्वांचल से मानसून की विदाई एक सप्ताह देरी से हुई। अब आसमान साफ है और वातावरण में गुलाबी ठंडक महसूस हो रही है। लोग पंखे बंद कर कंबल निकालने लगे हैं। अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग लखनऊ ने पूरे राज्य को ग्रीन जोन में रखा है, यानी कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है।