देश की नई 'सिलिकॉन वैली' बना मोहाली... ₹9,478 करोड़ के निवेश प्रस्तावों से चमका, पंजाब में नवाचार का दौर

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। एस.ए.एस. नगर (मोहाली) आज केवल पंजाब का एक शहर नहीं, बल्कि देश के तकनीकी और आर्थिक मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारा बन चुका है। अपनी आधुनिक बुनियादी संरचना, उत्कृष्ट कनेक्टिविटी और युवा प्रतिभाओं के दम पर मोहाली तेजी से भारत की अगली ‘सिलिकॉन वैली’ के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।

₹9,478 करोड़ के निवेश प्रस्तावों के साथ पूरे राज्य में अव्वल वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 के दौरान 'कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म' के माध्यम से प्राप्त नए निवेश प्रस्तावों में मोहाली 9,478 करोड़ रुपये के साथ पूरे राज्य में सबसे आगे रहा है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि आईटी, सॉफ्टवेयर, टेक स्टार्ट-अप्स और ज्ञान-आधारित उद्योगों के लिए मोहाली निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। कुल आए निवेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले मोहाली और उसके आसपास के क्षेत्र में केंद्रित है।