सीबीएसई की राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की बेटियों ने किया शानदार प्रदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सीबीएसई राष्ट्रीय बालिका तैराकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भोपाल की तिशा पंथी और इंदौर की हार्मनी जैन ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। विहा ठाकुर ने रजत व माहिका सिंह सोलंकी ने कांस्य पदक जीता है। इस तरह तीसरे दिन मप्र के तैराकों ने दो स्वर्ण, एक रजत व एक कांस्य सहित कुल चार पदक जीते।

भोपाल में खेली जा रही प्रतियोगिता के तीसरे दिन बुधवार को भोपाल की तिशा ने अंडर-11 आयु वर्ग की 50 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में 32.03 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। तिशा ने लगातार दूसरे दिन स्वर्ण जीता है। इंदौर की हार्मनी ने अंडर-17 वर्ग की इसी स्पर्धा में 28.10 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया।