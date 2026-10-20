कैप्टन स्मित मच्छर की वीरता की मोहन भागवत ने की सराहना, विजयादशमी उत्सव में बोले- यही है सनातन संस्कारों की असली ताकत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विजयादशमी उत्सव के दौरान सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज में आत्मबोध और एकता की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत की विविधता में एकता का आधार सनातन दर्शन और 'स्व' का बोध है। जब तक समाज अपनी साझा राष्ट्रीय पहचान और अपनत्व के भाव को सर्वोपरि रखेगा, तब तक देश सशक्त, संगठित और आत्मनिर्भर बना रहेगा।

संतों और महापुरुषों के योगदान का स्मरण उन्होंने संत शिरोमणि रविदास, स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जैसे पूज्य संतों व महापुरुषों के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी संतों ने स्वधर्म, भक्ति और सामाजिक समरसता की अलख जगाकर समाज को एकजुट रखा। यह समय धर्म और समाज की रक्षा में बलिदान देने वाले अन्य महापुरुषों के स्मरण का भी है।

आर्य समाज के प्रखर संन्यासी, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। वहीं, ओडिशा में वनवासी बंधुओं की सेवा और धर्म रक्षा के लिए जीवन समर्पित करने वाले स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की जन्म शताब्दी चल रही है। समाज को संगठित करने और 'स्वदेशी मेलों' के जरिए स्वाभिमान जगाने वाले राजनारायण बसु का भी यह 200वां वर्ष है। इन सभी विभूतियों का स्मरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि संघ पिछले 100 वर्षों से समाज में इसी आत्मबोध और 'स्व' की भावना को जगाने का कार्य कर रहा है। सनातन संस्कार ही असली ताकत मोहन भागवत ने स्पष्ट किया कि भारत की विविधता में एकता का आधार सनातन दर्शन और स्व का बोध है। यही संस्कार एक व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से देश और समाज के लिए बलिदान देने की प्रेरणा देता है। कैप्टन स्मित मच्छर जैसे वीरों का बलिदान इसी परंपरा का प्रतीक है। जब समाज अपने संस्कारों से जुड़ा रहता है तो उसमें कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति का भाव स्वतः जागृत होता है।

उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि रविदास, स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों ने भी इसी संस्कार की अलख जगाई। स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान के 100 वर्ष और स्वामी लक्ष्मणानंद की जन्म शताब्दी इस बात का प्रमाण है कि सनातन परंपरा त्याग और सेवा से ही जीवित है। संविधान की प्रस्तावना है आत्मबोध का प्रतीक सरसंघचालक ने अपने संबोधन में जिन 'पंच परिवर्तन' का जिक्र किया, उसमें सबसे प्रमुख आधार 'स्वबोध' और 'स्वदेशी' का आचरण ही है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया 'हम भारत के लोग' वास्तव में उसी आत्मबोध और भावनात्मक एकता का प्रतीक है। यही वह आंतरिक सूत्र है, जिसने प्राचीन काल से तमाम विविधताओं के बावजूद भारत को एक देश, एक समाज और एक राष्ट्र के रूप में जोड़े रखा है। हमारे पूर्वजों ने संपूर्ण सृष्टि की एकता को अनुभव किया था और उसी के आधार पर समाज में परस्पर अपनेपन का व्यवहार स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि जब समाज इस एकता और अपनेपन के दर्शन को भूल गया, तब हम आपस में बंट गए और कमजोर होते चले गए। इसी फूट के कारण देश को सदियों की गुलामी झेलनी पड़ी। अनगिनत बलिदानों और संघर्षों के बाद मिली स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने उस भावनात्मक रिश्ते को फिर से समझें और जीवन में उतारें, जिसका निर्देश हमारे संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में भी निहित है। आज की परिस्थितियों में देश को संगठित और सक्षम बनाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौर से भी अधिक तपस्या, समर्पण और सजगता की आवश्यकता है। भारत विशाल विविधता का देश भारत प्राकृतिक बनावट, पंथ, प्रांत, जाति, भाषा, खानपान और रीति-रिवाजों से भरी विशाल विविधता का देश है। इस विविधता को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए एक ऐसे व्यापक आधार की जरूरत है, जो सबको स्वीकार करे, सम्मान दे और सभी की सुरक्षा व मान-मर्यादा सुनिश्चित करे। दुनिया की अन्य विचारधाराओं में ऐसा समावेशी दृष्टिकोण दुर्लभ है, लेकिन भारत की सनातन परंपरा में यह सत्य अनादि काल से रचा-बसा है। यह कोई कोरी कल्पना या केवल किताबों में लिखी बात नहीं है, बल्कि हमारे संतों और महापुरुषों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूत सत्य है।