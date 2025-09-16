New GST Rates 2025: मदर डेयरी ने दी आम आदमी को बड़ी राहत, दूध से लेकर पनीर तक सब हुआ सस्ता, देखें पूरी लिस्ट

डिजिटल डेस्क। केंद्र सरकार के हालिया जीएसटी सुधार (New GST Rates 2025) अब सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर राहत देने लगे हैं। इसी कड़ी में मदर डेयरी ने मंगलवार को दूध और अन्य लोकप्रिय डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि सरकार द्वारा जीएसटी दरों में किए गए बदलाव का लाभ अब ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है।
मदर डेयरी (Mother Dairy) के अनुसार, संशोधित कीमतें मंगलवार से ही लागू हो गई हैं। कटौती का दायरा दूध, पनीर, मक्खन, चीज़, घी और यहां तक कि मिल्कशेक जैसे उत्पादों तक फैला हुआ है। पैक साइज और उत्पाद के आधार पर कीमतों में 2 रुपये से लेकर 30 रुपये तक की कमी की गई है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 3 सितंबर को बड़े जीएसटी सुधारों का ऐलान किया था। इसके तहत 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर केवल दो दरें—5% और 18%—को लागू किया गया है। यह नई व्यवस्था 22 सितंबर से लागू होगी। सरकार ने पहले ही संकेत दिया था कि इससे दूध और पनीर से लेकर घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स तक की चीजें सस्ती होंगी।
टैक्स स्लैब में बदलाव का सबसे बड़ा असर रोजमर्रा के खाने-पीने की चीजों पर पड़ रहा है। मदर डेयरी की ओर से की गई यह कटौती इसी का प्रमाण है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अन्य कंपनियां भी कीमतों में संशोधन कर उपभोक्ताओं को राहत देंगी।