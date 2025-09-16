New GST Rates 2025: मदर डेयरी ने दी आम आदमी को बड़ी राहत, दूध से लेकर पनीर तक सब हुआ सस्ता, देखें पूरी लिस्ट

डिजिटल डेस्क। केंद्र सरकार के हालिया जीएसटी सुधार (New GST Rates 2025) अब सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर राहत देने लगे हैं। इसी कड़ी में मदर डेयरी ने मंगलवार को दूध और अन्य लोकप्रिय डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि सरकार द्वारा जीएसटी दरों में किए गए बदलाव का लाभ अब ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है।

आज से लागू हुई नई दरें मदर डेयरी (Mother Dairy) के अनुसार, संशोधित कीमतें मंगलवार से ही लागू हो गई हैं। कटौती का दायरा दूध, पनीर, मक्खन, चीज़, घी और यहां तक कि मिल्कशेक जैसे उत्पादों तक फैला हुआ है। पैक साइज और उत्पाद के आधार पर कीमतों में 2 रुपये से लेकर 30 रुपये तक की कमी की गई है।