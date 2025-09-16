मेरी खबरें
    New GST Rates 2025: मदर डेयरी ने दी आम आदमी को बड़ी राहत, दूध से लेकर पनीर तक सब हुआ सस्ता, देखें पूरी लिस्ट

    मदर डेयरी ने दूध पनीर मक्खन और घी जैसे डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती की है जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। जीएसटी दरों (New GST Rates 2025) में संशोधन के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है। कीमतों में 2 रुपये से 30 रुपये तक की कमी की गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 04:37:54 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 04:37:54 PM (IST)
    New GST Rates 2025: मदर डेयरी ने दी आम आदमी को बड़ी राहत, दूध से लेकर पनीर तक सब हुआ सस्ता, देखें पूरी लिस्ट
    New GST Rates 2025: मदर डेयरी ने दी आम आदमी को बड़ी राहत।

    डिजिटल डेस्क। केंद्र सरकार के हालिया जीएसटी सुधार (New GST Rates 2025) अब सीधे उपभोक्ताओं की जेब पर राहत देने लगे हैं। इसी कड़ी में मदर डेयरी ने मंगलवार को दूध और अन्य लोकप्रिय डेयरी उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि सरकार द्वारा जीएसटी दरों में किए गए बदलाव का लाभ अब ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है।

    आज से लागू हुई नई दरें

    मदर डेयरी (Mother Dairy) के अनुसार, संशोधित कीमतें मंगलवार से ही लागू हो गई हैं। कटौती का दायरा दूध, पनीर, मक्खन, चीज़, घी और यहां तक कि मिल्कशेक जैसे उत्पादों तक फैला हुआ है। पैक साइज और उत्पाद के आधार पर कीमतों में 2 रुपये से लेकर 30 रुपये तक की कमी की गई है।

    कटौती के बाद दूध-पनीर की ये नई कीमतें

    naidunia_image

    आइसक्रीम भी हो गई सस्ती

    naidunia_image

    सफल प्रोडक्ट की रेट लिस्ट

    naidunia_image

    अचार-जैम पर इतना घटा दाम

    naidunia_image

    सरकार के सुधारों से उपभोक्ताओं को फायदा

    गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 3 सितंबर को बड़े जीएसटी सुधारों का ऐलान किया था। इसके तहत 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर केवल दो दरें—5% और 18%—को लागू किया गया है। यह नई व्यवस्था 22 सितंबर से लागू होगी। सरकार ने पहले ही संकेत दिया था कि इससे दूध और पनीर से लेकर घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स तक की चीजें सस्ती होंगी।

    खाद्य पदार्थों पर सीधा असर

    टैक्स स्लैब में बदलाव का सबसे बड़ा असर रोजमर्रा के खाने-पीने की चीजों पर पड़ रहा है। मदर डेयरी की ओर से की गई यह कटौती इसी का प्रमाण है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अन्य कंपनियां भी कीमतों में संशोधन कर उपभोक्ताओं को राहत देंगी।

