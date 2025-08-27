Mumbai Building Collapse: वसई में चार मंजिला इमारत गिरी, मलबे में कई लोग दबे; NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

डिजिटल डेस्क: मुंबई के वसई इलाके के नारंगी रोड पर स्थित रमाबाई अपार्टमेंट का पिछला हिस्सा देर रात अचानक (Mumbai Building Collapse) ढह गया। यह चार मंजिला इमारत चामुंडा नगर और विजय नगर के बीच स्थित है। हादसे के समय कई लोग इमारत में मौजूद थे, जिनके मलबे में दबे होने की आशंका है।

NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हादसे के तुरंत बाद वसई-विरार नगर निगम का अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा। साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की दो टीमें भी बचाव कार्य में जुट गईं। टीमों ने रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सभी घायलों को विरार और नाला सोपारा के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।