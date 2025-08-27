मेरी खबरें
    Mumbai Building Collapse: वसई में चार मंजिला इमारत गिरी, मलबे में कई लोग दबे; NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

    Mumbai Building Collapse: मुंबई के वसई इलाके में नारंगी रोड पर स्थित रमाबाई अपार्टमेंट का पिछला हिस्सा देर रात ढह गया। चार मंजिला इमारत के मलबे में कई लोग दब गए। NDRF और अग्निशमन विभाग की टीमों ने अब तक 11 लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 08:23:09 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 09:22:36 AM (IST)
    Mumbai Building Collapse: वसई में चार मंजिला इमारत गिरी, मलबे में कई लोग दबे; NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
    Mumbai Building Collapse: घटना पर NDRF टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

    HighLights

    1. मुंबई में इमारत ढहा
    2. 11 लोग सुरक्षित निकाले
    3. NDRF का रेस्क्यू जारी

    डिजिटल डेस्क: मुंबई के वसई इलाके के नारंगी रोड पर स्थित रमाबाई अपार्टमेंट का पिछला हिस्सा देर रात अचानक (Mumbai Building Collapse) ढह गया। यह चार मंजिला इमारत चामुंडा नगर और विजय नगर के बीच स्थित है। हादसे के समय कई लोग इमारत में मौजूद थे, जिनके मलबे में दबे होने की आशंका है।

    NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

    हादसे के तुरंत बाद वसई-विरार नगर निगम का अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा। साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की दो टीमें भी बचाव कार्य में जुट गईं। टीमों ने रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सभी घायलों को विरार और नाला सोपारा के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

    यह इलाका प्रशासनिक दृष्टि से मुंबई सबअर्बन का हिस्सा होने के बावजूद पालघर जिले में आता है। पालघर पुलिस के मुताबिक, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और मलबे में फंसे अन्य लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल घटनास्थल को घेरकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

    स्थानीय प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। आसपास के रहवासी इलाकों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है ताकि किसी अन्य खतरे को टाला जा सके।

