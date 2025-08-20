Mumbai Rains: मुंबई में मूसलाधार बारिश से मोनोरेल रुकी, यात्रियों को क्रेन से सुरक्षित उतारा गया

नई दिल्ली, डिजिटल डेस्क। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने महानगर की रफ्तार थाम दी है। कई इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति बन गई है। इसी बीच मंगलवार शाम 6.30 बजे मुंबई मोनोरेल की सेवाएं भी प्रभावित हुईं, जब 20 किलोमीटर लंबे एलीवेटेड ट्रैक पर चल रही मोनोरेल अचानक बीच रास्ते में रुक गई।

ट्रेन में फंसे यात्रियों ने तुरंत बीएमसी के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। सूचना मिलते ही तीन स्नॉर्कल व्हीकल मौके पर भेजे गए और क्रेन की मदद से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एमएमआरडीए अधिकारियों के मुताबिक, मैसूर कॉलोनी स्टेशन के पास मोनोरेल की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी, जिसके चलते ट्रेन बीच ट्रैक पर अटक गई। हालांकि, अग्निशमन दल और तकनीकी टीम की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल मोनोरेल सेवा बहाल करने का काम जारी है।