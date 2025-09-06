Terror Threat: 14 आतंकी, 400 किलो RDX...34 कारों में बम, गणेश उत्सव के बीच मुंबई पुलिस को धमकी, हाई अलर्ट

एजेंसी मुंबई: मुंबई पुलिस को गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम की व्हाट्सऐप हेल्पलाइन पर एक धमकी भरा संदेश (Mumbai Terror Threat) मिला। संदेश में दावा किया गया कि 14 आतंकी मुंबई में दाखिल हो चुके हैं और 400 किलो RDX के साथ 34 गाड़ियों में बम रखकर फिदायीन हमले की तैयारी में हैं।
धमकी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और शहर को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। खासतौर पर इसलिए क्योंकि यह धमकी गणेश उत्सव के दौरान मिली है, जब लाखों लोग सड़कों पर मौजूद रहते हैं। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और क्राइम ब्रांच, एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) और अन्य एजेंसियों को मामले में लगाया गया।
मैसेज में 'लश्कर-ए-जिहादी' नाम के संगठन का जिक्र किया गया है। पुलिस इसकी सच्चाई की जांच कर रही है कि यह कोई असली संगठन है या सिर्फ डर फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया नाम।
मुंबई पुलिस ने कहा कि धमकी भरे संदेश में यह दावा किया गया कि अगर 34 गाड़ियों में रखे बम विस्फोट करते हैं तो इससे लगभग 1 करोड़ लोग मारे जाएंगे। पुलिस ने तुरंत सघन तलाशी अभियान (कांबिंग ऑपरेशन) शुरू कर दिया और शहर के सभी अहम ठिकानों, मंदिरों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
शनिवार को गणेश उत्सव का आखिरी दिन है और विसर्जन के लिए लाखों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। ऐसे में पुलिस किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। सुरक्षा बलों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें।
पुलिस की तकनीकी टीम भी वॉट्सऐप संदेश के स्रोत की जांच की। सतर्कता बरतते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने शहर को किले में तब्दील कर दिया है।
Maharashtra | One Ashwin Kumar Supra (50) arrested from Noida, Uttar Pradesh by Mumbai Crime Branch for making bomb blast threats in Mumbai. The main originally hails from Bihar. His phone and SIM card that were used to make the threat have been seized. He is being brought from…
उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक व्यक्ति को मुंबई में बम की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसने धमकी दी थी कि वह मुंबई में कई मानव बम रखकर पूरे शहर को हिला देगा। पुलिस ने बताया कि 51 वर्षीय अश्विनी कुमार नामक व्यक्ति बिहार के पाटलिपुत्र का रहने वाला है। वह पिछले पाँच सालों से नोएडा में रह रहा था और पेशे से ज्योतिषी था। पुलिस ने उस व्यक्ति का फ़ोन और सिम कार्ड ज़ब्त कर लिया है और उसे नोएडा से मुंबई लाया जा रहा है।
