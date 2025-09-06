Terror Threat: 14 आतंकी, 400 किलो RDX...34 कारों में बम, गणेश उत्सव के बीच मुंबई पुलिस को धमकी, हाई अलर्ट

एजेंसी मुंबई: मुंबई पुलिस को गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम की व्हाट्सऐप हेल्पलाइन पर एक धमकी भरा संदेश (Mumbai Terror Threat) मिला। संदेश में दावा किया गया कि 14 आतंकी मुंबई में दाखिल हो चुके हैं और 400 किलो RDX के साथ 34 गाड़ियों में बम रखकर फिदायीन हमले की तैयारी में हैं।

धमकी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और शहर को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। खासतौर पर इसलिए क्योंकि यह धमकी गणेश उत्सव के दौरान मिली है, जब लाखों लोग सड़कों पर मौजूद रहते हैं। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और क्राइम ब्रांच, एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) और अन्य एजेंसियों को मामले में लगाया गया।

लश्कर-ए-जिहादी के नाम से आया मैसेज मैसेज में 'लश्कर-ए-जिहादी' नाम के संगठन का जिक्र किया गया है। पुलिस इसकी सच्चाई की जांच कर रही है कि यह कोई असली संगठन है या सिर्फ डर फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया नाम। मुंबई पुलिस ने कहा कि धमकी भरे संदेश में यह दावा किया गया कि अगर 34 गाड़ियों में रखे बम विस्फोट करते हैं तो इससे लगभग 1 करोड़ लोग मारे जाएंगे। पुलिस ने तुरंत सघन तलाशी अभियान (कांबिंग ऑपरेशन) शुरू कर दिया और शहर के सभी अहम ठिकानों, मंदिरों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गणेश उत्सव पर लाखों की भीड़ शनिवार को गणेश उत्सव का आखिरी दिन है और विसर्जन के लिए लाखों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। ऐसे में पुलिस किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। सुरक्षा बलों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें।