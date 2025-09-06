मेरी खबरें
    Terror Threat: 14 आतंकी, 400 किलो RDX...34 कारों में बम, गणेश उत्सव के बीच मुंबई पुलिस को धमकी, हाई अलर्ट

    Mumbai Terror Threat During Ganesh Festival: मुंबई पुलिस को व्हाट्सऐप हेल्पलाइन पर धमकी मिली कि 14 आतंकी 400 किलो आरडीएक्स के साथ शहर में घुसे हैं और 34 कारों में बम रखे हैं। गणेश उत्सव के बीच इस धमकी से पुलिस हाई अलर्ट (Police High ALert) पर है। ATS और क्राइम ब्रांच जांच में जुटी हैं और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 09:28:46 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 09:36:25 AM (IST)
    क्राइम ब्रांच से लेकर ATS तक, सभी एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने में जुट गई हैं। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    HighLights

    1. मुंबई पुलिस को व्हाट्सऐप पर धमकी
    2. लश्कर-ए-जिहादी के नाम आया मैसेज
    3. गणेश उत्सव पर हाई अलर्ट सुरक्षा बढ़ी

    एजेंसी मुंबई: मुंबई पुलिस को गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम की व्हाट्सऐप हेल्पलाइन पर एक धमकी भरा संदेश (Mumbai Terror Threat) मिला। संदेश में दावा किया गया कि 14 आतंकी मुंबई में दाखिल हो चुके हैं और 400 किलो RDX के साथ 34 गाड़ियों में बम रखकर फिदायीन हमले की तैयारी में हैं।

    धमकी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और शहर को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। खासतौर पर इसलिए क्योंकि यह धमकी गणेश उत्सव के दौरान मिली है, जब लाखों लोग सड़कों पर मौजूद रहते हैं। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और क्राइम ब्रांच, एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) और अन्य एजेंसियों को मामले में लगाया गया।

    लश्कर-ए-जिहादी के नाम से आया मैसेज

    मैसेज में 'लश्कर-ए-जिहादी' नाम के संगठन का जिक्र किया गया है। पुलिस इसकी सच्चाई की जांच कर रही है कि यह कोई असली संगठन है या सिर्फ डर फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया नाम।

    मुंबई पुलिस ने कहा कि धमकी भरे संदेश में यह दावा किया गया कि अगर 34 गाड़ियों में रखे बम विस्फोट करते हैं तो इससे लगभग 1 करोड़ लोग मारे जाएंगे। पुलिस ने तुरंत सघन तलाशी अभियान (कांबिंग ऑपरेशन) शुरू कर दिया और शहर के सभी अहम ठिकानों, मंदिरों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

    गणेश उत्सव पर लाखों की भीड़

    शनिवार को गणेश उत्सव का आखिरी दिन है और विसर्जन के लिए लाखों की भीड़ उमड़ने की संभावना है। ऐसे में पुलिस किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। सुरक्षा बलों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें।

    पुलिस की तकनीकी टीम भी वॉट्सऐप संदेश के स्रोत की जांच की। सतर्कता बरतते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने शहर को किले में तब्दील कर दिया है।

    UP के नोयडा से अरेस्ट

    उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक व्यक्ति को मुंबई में बम की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसने धमकी दी थी कि वह मुंबई में कई मानव बम रखकर पूरे शहर को हिला देगा। पुलिस ने बताया कि 51 वर्षीय अश्विनी कुमार नामक व्यक्ति बिहार के पाटलिपुत्र का रहने वाला है। वह पिछले पाँच सालों से नोएडा में रह रहा था और पेशे से ज्योतिषी था। पुलिस ने उस व्यक्ति का फ़ोन और सिम कार्ड ज़ब्त कर लिया है और उसे नोएडा से मुंबई लाया जा रहा है।

