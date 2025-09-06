Weather Update: दिल्ली में बाढ़ और उमस से दिक्कतें बढ़ी, UP-बिहार-उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, पंजाब के 2000 गांव डूबे

एजेंसी, दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे 15 हजार से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। यूपी में 10 और 11 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी है। बिहार में 8 से 10 सितंबर के बीच मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना है, वहीं उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी (Wather Update Today IMD Alert) किया गया है। लगातार बदलते मौसम ने लोगों को सतर्क कर दिया है।
पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान राज्य में हुआ है। वहीं सतलुज और ब्यास नदी में आई बाढ़ को लेकर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने शुक्रवार को कहा कि बांध में सीमित पानी की भंडारण क्षमता है, यदि उससे अधिक पानी आएगा तो वह डाउन स्ट्रीम में छोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने बताया कि 1988 में पौंग बांध में 7.9 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) पानी आया था जो इस वर्ष 11.7 बीसीएम आया है। वहीं, पंजाब में करीब 2000 गांव डूब गए हैं।
उत्तर प्रदेश में फिलहाल 6 से 9 सितंबर तक कहीं-कहीं हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना है। हालांकि इस दौरान भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। मौसम विभाग ने 10 और 11 सितंबर को प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को लखनऊ में अचानक हुई हल्की बारिश ने उमस को और बढ़ा दिया।
बिहार में आज का मौसम गर्म और सूखा रहने वाला है। सुबह से ही तेज धूप निकली और आसमान में हल्के बादल छाए रहे। राज्य के कुछ जिलों जैसे सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि 8 से 10 सितंबर के बीच मॉनसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना है। इस दौरान कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है और तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आएगी।
उत्तराखंड में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में गरज-चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। राज्य में फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जारी है। बीते दिनों की भारी बारिश से राहत जरूर मिली है, लेकिन उमस और गर्मी अब भी लोगों को परेशान कर रही है।
