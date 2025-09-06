Weather Update: दिल्ली में बाढ़ और उमस से दिक्कतें बढ़ी, UP-बिहार-उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, पंजाब के 2000 गांव डूबे

एजेंसी, दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे 15 हजार से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। यूपी में 10 और 11 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी है। बिहार में 8 से 10 सितंबर के बीच मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना है, वहीं उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी (Wather Update Today IMD Alert) किया गया है। लगातार बदलते मौसम ने लोगों को सतर्क कर दिया है।

पंजाब के 2000 गांव डूबे पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान राज्य में हुआ है। वहीं सतलुज और ब्यास नदी में आई बाढ़ को लेकर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने शुक्रवार को कहा कि बांध में सीमित पानी की भंडारण क्षमता है, यदि उससे अधिक पानी आएगा तो वह डाउन स्ट्रीम में छोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने बताया कि 1988 में पौंग बांध में 7.9 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) पानी आया था जो इस वर्ष 11.7 बीसीएम आया है। वहीं, पंजाब में करीब 2000 गांव डूब गए हैं।