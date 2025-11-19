PM Kisan 21st Installment: पीएम किसान सम्मान की 21वीं किस्त आज, करोड़ों किसानों को मिलेगी राहत, इन लोगों को नहीं मिलेगा पैसा

मेरी खबरें
    PM Kisan Latest Update 2025: देशभर के 9 करोड़ किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर करीब दो बजे जारी करेंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 06:32:04 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 06:36:04 AM (IST)
    डिजिटल डेस्क। PM Kisan Latest Update 2025: मुजफ्फरपुर जिले के 3.71 लाख किसानों समेत देशभर के 9 करोड़ किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर करीब दो बजे जारी करेंगे।

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के कारण राज्य के लगभग 73 लाख किसानों के मन में यह सवाल था कि आचार संहिता की वजह से राशि मिलेगी या नहीं। अब आचार संहिता हटने के बाद यह संशय खत्म हो गया है। इससे जिले सहित पूरे बिहार के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि इससे पहले 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी की गई थी।


    किस्त अटक सकती है अगर…

    मुजफ्फरपुर में मोतीपुर प्रखंड में सबसे ज्यादा 48,639 पात्र किसान हैं, जबकि मुरौल में केवल 5,174 लाभुक हैं। ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। ई-केवाईसी लंबित होने पर 21वीं किस्त रुक सकती है। जिला कृषि कार्यालय लगातार किसानों से आग्रह कर रहा है कि वे जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरा करवाएं, नहीं तो आगे की किस्तें भी रुक सकती हैं।

    किन किसानों को 21वीं किस्त नहीं मिलेगी?

    जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है

    जिनके बैंक खाते विवादित हैं

    जिनकी जमीन विवाद में है

    उच्च आय वर्ग के लोग

    जिन्होंने गलत जानकारी दी है

