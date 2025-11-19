PM Kisan 21st Installment: पीएम किसान सम्मान की 21वीं किस्त आज, करोड़ों किसानों को मिलेगी राहत, इन लोगों को नहीं मिलेगा पैसा

डिजिटल डेस्क। PM Kisan Latest Update 2025: मुजफ्फरपुर जिले के 3.71 लाख किसानों समेत देशभर के 9 करोड़ किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर करीब दो बजे जारी करेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के कारण राज्य के लगभग 73 लाख किसानों के मन में यह सवाल था कि आचार संहिता की वजह से राशि मिलेगी या नहीं। अब आचार संहिता हटने के बाद यह संशय खत्म हो गया है। इससे जिले सहित पूरे बिहार के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि इससे पहले 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी की गई थी।