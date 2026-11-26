डिजिटल डेस्क। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार का स्वास्थ्य गुरुवार को अचानक फिर से बिगड़ गया, जिसके बाद उन्हें दक्षिण मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पवार की बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट साझा करते हुए बताया कि वरिष्ठ नेता को शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) की समस्या हो गई है, जिसके चलते चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर कहा कि वह अपने पिता को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करा रही हैं और शुरुआती तौर पर यह परेशानी डिहाइड्रेशन के कारण हुई प्रतीत हो रही है।
सुले ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिखा कि 85 वर्षीय नेता को अब अपनी निरंतर भागदौड़ और व्यस्त दिनचर्या कम कर पर्याप्त आराम करने की आवश्यकता है, लेकिन वह अपने काम के प्रति इतने समर्पित हैं कि किसी की सलाह नहीं मानते। इसके साथ ही उन्होंने पवार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने वाले सभी शुभचिंतकों का आभार भी जताया।
पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जिस समय शरद पवार की तबीयत नासाज होने की खबर मिली, उस वक्त सुप्रिया सुले नरीमन पॉइंट स्थित एनसीपी (एसपी) कार्यालय में मौजूद थीं। वहां प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। पिता के अस्वस्थ होने की सूचना मिलते ही सुप्रिया सुले ने बैठक बीच में ही छोड़ी और तत्काल उनकी देखभाल के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंच गईं।
उल्लेखनीय है कि वयोवृद्ध राजनेता शरद पवार को इससे कुछ ही समय पहले सीने और श्वसन नली में संक्रमण की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उस उपचार से उबरने के बाद उन्होंने पुनः अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर दी थीं, लेकिन अब डिहाइड्रेशन की वजह से उन्हें दोबारा चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है।
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