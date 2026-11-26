डिजिटल डेस्क। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार का स्वास्थ्य गुरुवार को अचानक फिर से बिगड़ गया, जिसके बाद उन्हें दक्षिण मुंबई स्थित ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पवार की बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट साझा करते हुए बताया कि वरिष्ठ नेता को शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) की समस्या हो गई है, जिसके चलते चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है।

सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर कहा कि वह अपने पिता को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करा रही हैं और शुरुआती तौर पर यह परेशानी डिहाइड्रेशन के कारण हुई प्रतीत हो रही है।