Bihar CM Oath Ceremony: नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में जुट रहे NDA के दिग्गज, 19 चार्टर्ड प्लेन से पहुंच रहे पटना एयरपोर्ट

डिजिटल डेस्कः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह (Nitish Kumar Oath Ceremony) से पहले राजधानी पटना में राजनीतिक हलचल अपने चरम पर है। पटना एयरपोर्ट बुधवार रात से ही वीवीआईपी नेताओं की आवाजाही का केंद्र बना हुआ है। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वरिष्ठ नेता आज अलग-अलग 19 चार्टर्ड विमानों से पटना पहुंचने वाले हैं। इसे देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा इंतजाम अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिए गए हैं।

ये दिग्गज नेता पहुंचे बुधवार देर शाम से लगातार चार्टर्ड विमानों की लैंडिंग का सिलसिला जारी है। देर रात तक चार चार्टर्ड प्लेन पटना एयरपोर्ट पर उतरे, जिनसे गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे।