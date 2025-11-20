Bihar CM Oath Ceremony: नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में जुट रहे NDA के दिग्गज, 19 चार्टर्ड प्लेन से पहुंच रहे पटना एयरपोर्ट
Bihar New CM: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले पटना एयरपोर्ट बुधवार रात से ही वीवीआईपी नेताओं की आवाजाही का केंद्र बना हुआ है। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वरिष्ठ नेता आज अलग-अलग 19 चार्टर्ड विमानों से पटना पहुंचने वाले हैं।
Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 08:54:48 AM (IST)
Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 09:56:34 AM (IST)
सीएम नीतीश कुमार।
HighLights
- राजधानी पटना में राजनीतिक हलचल अपने चरम पर
- पटना एयरपोर्ट बुधवार रात से ही VVIP नेताओं की आवाजाही
- एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे
डिजिटल डेस्कः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह (Nitish Kumar Oath Ceremony) से पहले राजधानी पटना में राजनीतिक हलचल अपने चरम पर है। पटना एयरपोर्ट बुधवार रात से ही वीवीआईपी नेताओं की आवाजाही का केंद्र बना हुआ है। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वरिष्ठ नेता आज अलग-अलग 19 चार्टर्ड विमानों से पटना पहुंचने वाले हैं। इसे देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा इंतजाम अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिए गए हैं।
ये दिग्गज नेता पहुंचे
बुधवार देर शाम से लगातार चार्टर्ड विमानों की लैंडिंग का सिलसिला जारी है। देर रात तक चार चार्टर्ड प्लेन पटना एयरपोर्ट पर उतरे, जिनसे गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे।
9 चार्टर्ड विमानों के आने का कार्यक्रम तय
गुरुवार का दिन सबसे व्यस्त रहने वाला है। सुबह से दोपहर एक बजे के बीच 19 चार्टर्ड विमानों के आने का कार्यक्रम तय है। इनमें एनडीए के कई दिग्गज नेता, सांसद, केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं।चार्टर्ड विमानों की सुचारू लैंडिंग और उड़ान सुनिश्चित करने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने विस्तृत शेड्यूल एटीसी को सौंप दिया है।
सुरक्षा एजेंसियां कड़ी नजर
वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए एयरपोर्ट के अराइवल और डिपार्चर दोनों सेक्शन में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। वीवीआईपी लाउंज के बाहर डॉग स्क्वाड की तैनाती भी कर दी गई है और प्रत्येक विमान व यात्री की गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियां कड़ी नजर बनाए हुए हैं।
पूरे बिहार में उत्सुकता चरम पर
शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरे बिहार में उत्सुकता चरम पर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह समारोह राज्य की सियासत में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देगा। वहीं, पटना एयरपोर्ट पर गुरुवार का दिन वीवीआईपी मूवमेंट का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है।