Nitish Cabinet: नीतीश कुमार के साथ दो डिप्टी सीएम और 20 मंत्री लेंगे शपथ, BJP-JDU बैठकों से पहले संभावित नामों पर हलचल

डिजिटल डेस्क। नई सरकार के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले बुधवार को राजधानी में महत्वपूर्ण सियासी हलचलें दिखेंगी। सुबह भाजपा और जदयू अपने-अपने विधायक दल की बैठकें करेंगे। इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जहां एक बार फिर नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा।

सरकार बनाने का दावा नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री राजभवन जाकर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नीतीश कुमार 10वीं बार 20 नवंबर को गांधी मैदान में दोपहर करीब डेढ़ बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को पटना पहुंचकर समारोह में शामिल होंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को ही पटना आएंगे।

दो उपमुख्यमंत्रियों और लगभग 20 मंत्रियों के साथ शपथ सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री दो उपमुख्यमंत्रियों और लगभग 20 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। कैबिनेट में भाजपा और जदयू के साथ लोजपा (रा), हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और रालोमो के विधायकों को भी जगह मिल सकती है। भाजपा मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप गृह मंत्री अमित शाह दे रहे हैं, वहीं जदयू की सूची खुद मुख्यमंत्री तैयार कर रहे हैं। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन का नाम लगभग तय माना जा रहा है। लोजपा (रा) से राजू तिवारी के साथ अनुसूचित जाति के एक विधायक को कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चा है। रालोमो से सासाराम की विधायक प्रो. स्नेहलता को मंत्री बनाया जा सकता है। भाजपा और जदयू के विधायक दल की बैठ बुधवार सुबह 11 बजे भाजपा और जदयू के विधायक दल की बैठकें शुरू होंगी। भाजपा विधायकों को 10:30 बजे तक पार्टी दफ्तर पहुंचने के निर्देश हैं, जबकि जदयू विधायक 1, अणे मार्ग पर जुटेंगे। इसके बाद 3:30 बजे विधानसभा के सेंट्रल हाल में एनडीए की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें सभी घटक दलों के नेता संबोधित करेंगे।