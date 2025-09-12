Nepal Prison Break: आपके आसपास हो सकते हैं नेपाल के जेल से भागे कैदी... SSP ने किया ALERT

एजेंसी, नई दिल्ली। नेपाल की जेल से फरार कैदियों के भारत में प्रवेश की आशंका को देखते हुए पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। भागलपुर एसएसपी हृदय कांत ने सभी थानाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखें और वाहनों की तलाशी अभियान तेज करें। ऐसे किसी भी व्यक्ति से पहचान पत्र की जांच की जाए और संदेह होने पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाए।

ढाबा, होटल में छुपकर कर सकते हैं क्राइम गुरुवार को हुई मासिक अपराध गोष्ठी में एसएसपी ने कहा कि नेपाल से आए फरार कैदी मजदूर या कामगार बनकर यहां ठहर सकते हैं। वे होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट में नौकरी लेकर अपनी पहचान छिपा सकते हैं और अपराध कर फिर आसानी से सीमा पार कर सकते हैं। इसलिए पुलिस को अत्यधिक सतर्क रहना होगा।