    अब दिवाली और छठ के टिकट की नहीं होगी दिक्कत, बिहार के इस शहर से महाराष्ट्र के लिए नई ट्रेन, यहां देखें रूट्स और किराया

    मुजफ्फरपुर-हैदराबाद के बाद अब मुजफ्फरपुर से पुणे के लिए भी अमृत भारत ट्रेन(Amrit Bharat Train) की योजना तैयार हो रही है। रेलवे विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। अभी जो 05289 मुजफ्फरपुर-पुणे साप्ताहिक ट्रेन चलती है, उसकी जगह अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी।

By Akash Pandey

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 05:44:20 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 07:14:22 AM (IST)
    बिहार के इस शहर से महाराष्ट्र के लिए चलने वाली है अमृत भारत ट्रेन

    HighLights

    1. महाराष्ट्र तक अमृत भारत ट्रेन की योजना तैयार हो रही है
    2. रेलवे विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है
    3. सप्ताहित ट्रेन की जगह अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी

    एजेंसी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर-हैदराबाद के बाद अब मुजफ्फरपुर से पुणे के लिए भी अमृत भारत ट्रेन की योजना तैयार हो रही है। रेलवे विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। अभी जो 05289 मुजफ्फरपुर-पुणे साप्ताहिक ट्रेन चलती है, उसकी जगह अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी।

    इस रूट के लिए अलग रैक की व्यवस्था की जा रही है। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर स्टैंडबाई में रखा दूसरा रैक 05293 मुजफ्फरपुर-सिकंदराबाद की जगह चलेगा। अब यह रैक मुजफ्फरपुर-सिकंदराबाद-हैदराबाद के बीच अमृत भारत के रूप में चलेगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं।

    हालांकि, वाशिंग पिट को लेकर दिक्कत सामने आ रही है। अभी मोतिहारी वाली अमृत भारत ट्रेन की मेंटेनेंस जैसे-तैसे मुजफ्फरपुर में की जा रही है। वाशिंग पिट नहीं होने से रेल कर्मियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दो ट्रेनें चलने पर यह दिक्कत और बढ़ेगी। करीब दो महीने पहले वाशिंग पिट ठीक करने की कोशिश हुई थी, लेकिन असफल रहने पर उसे छोड़ दिया गया। अब 1 सितंबर से समस्तीपुर रेल मंडल इसके समाधान की रणनीति बनाएगा।

    कोरोना काल की ट्रेनें होगीं शुरू

    इसी बीच कोरोना काल में बंद हुई सभी ट्रेनों को फिर से चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। पूर्व मध्य रेल के सीओएम राजेश कुमार ने गुरुवार को एरिया अफसर रविशंकर महतो और स्टेशन मैनेजर से इन मुद्दों की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में जितनी भी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें बंद हुई थीं, अब उनकी बहाली के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

    मुजफ्फरपुर से छपरा-सिवान और मुजफ्फरपुर से मोतिहारी-नरकटियागंज रूट पर रात में ट्रेनें नहीं चल रही हैं। पिछले पांच साल से यात्रियों को पूरी रात स्टेशन पर रुकना पड़ता है या फिर निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। खासकर मोतिहारी रूट पर यात्री सुबह 7:30 बजे चलने वाली 15215 मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज ट्रेन तक इंतजार करते हैं। कई यात्री पूरी रात ट्रेन के खाली रैक में ही समय बिताते हैं।

    पूर्व मध्य रेल के सीओएम ने भरोसा दिलाया है कि इस दिशा में जल्द कदम उठाए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान वे नारायणपुर अनंत स्टेशन भी पहुंचे। यहां बताया गया कि मुजफ्फरपुर-भागलपुर जनसेवा समेत कई ट्रेनों का स्टॉपेज कोरोना काल से बंद है। अधिकारियों को इन सभी स्टॉपेज की बहाली पर विचार करने को कहा गया।

