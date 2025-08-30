अब दिवाली और छठ के टिकट की नहीं होगी दिक्कत, बिहार के इस शहर से महाराष्ट्र के लिए नई ट्रेन, यहां देखें रूट्स और किराया

एजेंसी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर-हैदराबाद के बाद अब मुजफ्फरपुर से पुणे के लिए भी अमृत भारत ट्रेन की योजना तैयार हो रही है। रेलवे विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। अभी जो 05289 मुजफ्फरपुर-पुणे साप्ताहिक ट्रेन चलती है, उसकी जगह अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी।

इस रूट के लिए अलग रैक की व्यवस्था की जा रही है। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर स्टैंडबाई में रखा दूसरा रैक 05293 मुजफ्फरपुर-सिकंदराबाद की जगह चलेगा। अब यह रैक मुजफ्फरपुर-सिकंदराबाद-हैदराबाद के बीच अमृत भारत के रूप में चलेगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं।