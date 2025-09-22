मेरी खबरें
    आज से नए GST रेट्स हुए लागू.... यहां सामान की फुल अपडेट लिस्ट देखें, क्या-क्या हुआ सस्ता

    त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने नई जीएसटी दरें लागू कर दीं। अब 22 सितंबर 2025 से 5% और 18% दो प्रमुख टैक्स स्लैब रहेंगे। घरेलू सामान, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते हुए, जबकि लग्जरी सामान और महंगे कपड़ों पर टैक्स बढ़ गया है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 22 Sep 2025 08:55:21 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 22 Sep 2025 08:55:21 AM (IST)
    आज से लागू हुए नए रेट्स। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. जीएसटी सुधार लागू, केवल 5% और 18% दरें रहेंगी।
    2. घरेलू सामान, टीवी, फ्रिज और टू-व्हीलर हुए सस्ते।
    3. महंगे कपड़े और लग्जरी उत्पादों पर टैक्स दर बढ़ी।

    एजेंसी, नई दिल्ली। त्योहारों की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। 22 सितंबर 2025 यानी आज से नई जीएसटी दरें पूरे देश में लागू हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महीने की शुरुआत में नेक्स्ट जेनरेशन की दरें घोषित की थीं। जीएसटी में सुधार अब लागू में हो गए हैं।

    सरकार ने टैक्स स्लैब घटाकर 5% और 18% दो प्रमुख दरें रखी हैं। इसके साथ ही कई घरेलू सामान, खाद्य पदार्थ, टीवी, फ्रिज, टू-व्हीलर और कारें अब पहले से सस्ती हो गई हैं। महंगे कपड़ों और लग्जरी सामानों पर टैक्स बढ़ गया है।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी सेविंग्स फेस्टिवल शुरू हो रहा है। इससे गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। घर बनाने, गाड़ी खरीदने और यात्रा करने तक पर खर्च कम होगा।

    0% या NIL जीएसटी दर

    • अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (UHT) दूध

    • प्री-पैकेज्ड और लेबल किए हुए छेना या पनीर

    • पिज़्ज़ा ब्रेड

    • खाखरा, चपाती या रोटी

    • पराठा, परोट्टा और अन्य किसी भी नाम से पहचानी जाने वाली भारतीय ब्रेड

    • जीवनरक्षक दवाइयां और इंजेक्शन जैसे

    • Agalsidase Beta

    • Imiglucerase

    • Eptacog alfa (recombinant coagulation factor VIIa)

    • Onasemnogene abeparvovec

    • Asciminib

    • Mepolizumab

    • Pegylated Liposomal Irinotecan

    • Daratumumab (सहित इसका सबक्यूटेनियस रूप)

    • Teclistamab

    • Amivantamab

    • Alectinib

    • Risdiplam

    • Obinutuzumab

    • Polatuzumab vedotin

    • Entrectinib

    • Atezolizumab

    • Spesolimab

    • Velaglucerase Alpha

    • Agalsidase Alfa

    • Rurioctocog Alpha Pegol

    • Idursulphatase

    • Alglucosidase Alfa

    • Laronidase

    • Olipudase Alfa

    • Tepotinib

    • Avelumab

    • Emicizumab

    • Belumosudil

    • Miglustat

    • Velmanase Alfa

    • Alirocumab

    • Evolocumab

    • Cystamine Bitartrate

    • CI-Inhibitor injection

    • Inclisiran

    • रबर (Erasers)

    • बिना कोटिंग वाला पेपर और पेपरबोर्ड (जिसका इस्तेमाल एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, लैब नोटबुक और नोटबुक बनाने में होता है)

    • एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक, लैबोरेटरी नोटबुक और नोटबुक्स

    • मैप्स और हाइड्रोग्राफिक चार्ट्स (जैसे एटलस, वॉल मैप्स, टोपोग्राफिकल प्लान और प्रिंटेड ग्लोब्स)

    • पेंसिल शार्पनर

    • सभी प्रकार की व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी (रीइंश्योरेंस सहित)

    • सभी प्रकार की व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी (रीइंश्योरेंस सहित)

    5% जीएसटी दर की पूरी सूची

    डेयरी प्रोडक्ट्स और दूध से बने सामान

    • कंडेंस्ड मिल्क

    • मक्खन और अन्य दूध से प्राप्त वसा (जैसे घी, बटर ऑयल), डेयरी स्प्रेड

    • चीज

    • सूखे मेवे और फल

    • ब्राजील नट्स (छिलके सहित या बिना छिलके, सुखाए हुए)

    • अन्य सूखे मेवे – बादाम, हेज़लनट, चेस्टनट, पिस्ता, मैकडामिया, कोला नट, पाइन नट

    • खजूर (नरम व कठोर), अंजीर, सूखे अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम (कटे-सुखाए हुए आम को छोड़कर), मैंगोस्टीन

    • खट्टे फल सूखे रूप में- संतरे, किन्नू, टेंजेरीन, क्लेमेंटाइन, ग्रेपफ्रूट, नींबू और लाइम

    • अन्य सूखे फल और मेवा मिश्रण (इमली को छोड़कर)

    • अनाज, स्टार्च और माल्ट

    • माल्ट (भुना हुआ या बिना भुना)

    • स्टार्च और इन्युलिन

    • पशु और पादप उत्पाद

    • जीवित घोड़े

    • पौधों से निकाले गए रस व अर्क; पेक्टिन, अगर-अगर और अन्य गाढ़े करने वाले पदार्थ

    • पत्ते और प्राकृतिक सामग्री

    • बीड़ी बनाने के पत्ते (तेन्दू)

    • भारतीय कत्था

    • रबर बैंड

    • कॉस्मेटिक और टॉयलेटरीज़

    • टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू

    • शेविंग क्रीम, लोशन, आफ्टरशेव लोशन

    • टूथपेस्ट, टूथपाउडर, डेंटल फ्लॉस

    • टॉयलेट सोप (बार, केक, मोल्डेड) – इंडस्ट्रियल सोप को छोड़कर

    • अन्य घरेलू सामान

    • मोमबत्तियाँ, टेपर और हस्तनिर्मित कैंडल्स

    • फीडिंग बोतलें, निप्पल, प्लास्टिक बीड्स

    • पशु वसा और तेल

    • सूअर की चर्बी और पोल्ट्री फैट

    • गाय, भेड़ और बकरी की चर्बी

    • मछली और समुद्री जीवों के तेल (केमिकल रूप से मॉडिफाई नहीं)

    • लार्ड स्टेरिन, लार्ड ऑयल, ओलियो स्टेरिन, ओलियो-ऑयल, टैलो ऑयल

    • अन्य पशु तेल व वसा (केमिकल रूप से मॉडिफाई नहीं)

    • ऊन से निकला ग्रीस और उससे प्राप्त पदार्थ (लैनोलिन सहित)

    • पशु/माइक्रोबियल वसा और तेल (हाइड्रोजेनेटेड, इंटर-एस्टेरिफाइड, री-एस्टेरिफाइड)

    • पशु/माइक्रोबियल तेल (उबाले, ऑक्सीडाइज्ड, डिहाइड्रेटेड, केमिकल मॉडिफाइड) – हेडिंग 1516 को छोड़कर

    • मिश्रित खाद्य वसा व तेल (पशु या माइक्रोबियल स्रोतों से)

    • मार्जरीन, लिनोक्सिन, क्रूड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल वाटर और लाइज़

    • डेग्रेस और फैटी पदार्थों के अवशेष

    • पादप मोम (ट्राईग्लिसराइड छोड़कर), मधुमक्खी का मोम, अन्य कीट मोम, स्पर्मासेटी

    • मांस और मछली उत्पाद

    • तैयार या संरक्षित मांस, ऑफल, रक्त या कीट आधारित उत्पाद

    • सॉसेज और समान उत्पाद

    • मांस, मछली, क्रस्टेशियन और अन्य जलीय जीवों के अर्क और जूस

    • तैयार या संरक्षित मछली, कैवियार और विकल्प

    • क्रस्टेशियन, मोलस्क और अन्य जलीय जीव, संरक्षित या तैयार

    • चीनी और चॉकलेट

    • फ्लेवर/कलर युक्त रिफाइंड शुगर, शुगर क्यूब

    • अन्य शुगर – लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, शुगर सिरप (आर्टिफिशियल हनी को छोड़कर), कैरामेल

    • कोकोआ बटर, फैट, ऑयल, कोको पाउडर (बिना शुगर), कोको बेस्ड मिठाइयाँ

    • चॉकलेट और कोको मिश्रित फूड प्रोडक्ट्स

    • अनाज आधारित खाद्य पदार्थ

    • माल्ट एक्सट्रेक्ट और संबंधित फूड प्रोडक्ट्स (कोको ≤ 40%)

    • दूध/डेयरी आधारित फूड प्रोडक्ट्स (कोको ≤ 5%)

    • कॉर्न फ्लेक्स, बुलगर गेहूं, सीरियल फ्लेक्स, FRK (फोर्टिफाइड राइस कर्नल)

    • पास्ता (पकाया हुआ या न भरा हुआ), स्पेगेटी, नूडल्स, लसग्ना, रैवियोली, कुसकुस

    • स्नैक प्रोडक्ट्स – एक्सट्रूडेड या सॉल्टेड

    • पेस्ट्री, केक, बिस्किट और अन्य बेकरी प्रोडक्ट्स (ब्रेड, पिज्जा ब्रेड, रोटी आदि को छोड़कर)

    • संरक्षित सब्ज़ियाँ और फल

    • सिरके/एसिटिक एसिड में संरक्षित सब्ज़ी, फल, मेवे

    • मशरूम और ट्रफल्स (अन्य तरीके से संरक्षित)

    • टमाटर (सिरके/एसिटिक एसिड के बिना संरक्षित)

    • अन्य सब्जियां (जमी हुई और न जमी हुई)

    • चीनी में संरक्षित फल और सब्ज़ियाँ

    • जैम, जेली, मुरब्बा, प्यूरी और पेस्ट

    • अन्य संरक्षित फल/मेवे (जैसे भुने काजू, मूंगफली, स्क्वैश)

    • पैक्ड टेंडर नारियल पानी

    • फलों/सब्ज़ियों का जूस (बिना अल्कोहल, बिना स्पिरिट)

    • पेय और अर्क

    • चाय/माते के एक्सट्रैक्ट और मिश्रण

    • कॉफी एक्सट्रैक्ट और मिश्रण

    • यीस्ट (सक्रिय व निष्क्रिय), बेकिंग पाउडर

    • भुनी हुई चिकोरी व कॉफी विकल्प

    • सूप, ब्रॉथ और मिक्स

    • सॉस, मस्टर्ड, करी पेस्ट, मेयोनीज़, सलाद ड्रेसिंग

    • आइसक्रीम और अन्य फ्रोज़न डेज़र्ट

    • सोया बारी, मूंगोड़ी, बैटर

    • नमकीन, भुजिया, मिक्सचर (भुना चना छोड़कर), पैक्ड

    • डायबिटिक फूड्स, अन्य फूड प्रेप्स, 20 लीटर पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर

    • मिनरल/एरेटेड वाटर (बिना फ्लेवर/शुगर)

    • प्लांट बेस्ड मिल्क ड्रिंक, सोया मिल्क ड्रिंक

    • फ्रूट जूस बेस्ड ड्रिंक, मिल्क बेस्ड बेवरेज

    • खनिज और रसायन

    • मार्बल, ट्रेवर्टाइन ब्लॉक्स, ग्रेनाइट ब्लॉक्स

    • एनेस्थेटिक्स, पोटैशियम आयोडेट, स्टीम, आयोडीन, मेडिकल ऑक्सीजन

    • सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, हाइड्रोजन पेरॉक्साइड (मेडिकल ग्रेड)

    • माइक्रोन्यूट्रिएंट्स (Fertilizer Control Order, 1985 के अंतर्गत)

    • गिबरेलिक एसिड, प्राकृतिक मेंथॉल, पिपरमिंट ऑयल, स्पीयरमिंट ऑयल आदि

    दवाइयां और हेल्थ प्रोडक्ट्स

    • दवाएं- Fluticasone Furoate + Umeclidinium + Vilanterol, Brentuximab Vedotin, Ocrelizumab, Pertuzumab, Faricimab आदि

    • मल्टी-कंपोनेंट मेडिसिन्स (आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध)

    • रक्त और उसके घटकों से बने उत्पाद

    • ग्रंथियाँ और अंग-आधारित उत्पाद

    • फार्मास्युटिकल गुड्स (जैसे सर्जिकल कैटगट, टिशू एडहेसिव्स, बायोडिग्रेडेबल सर्जिकल मैटेरियल)

    • बैंडेज, गॉज, ड्रेसिंग्स (दवा लेपित)

    • पैक्ड डोज़ फॉर्म मेडिसिन्स (आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध)

    • अन्य रसायन और औद्योगिक उत्पाद

    • डेक्सट्रिन और मॉडिफाइड स्टार्च आधारित गोंद

    • जिलेटिन और उसके डेरिवेटिव्स, आइसिंग्लास, एनिमल गोंद

    • एक्स-रे प्लेट्स और फिल्म (मेडिकल उपयोग)

    • अन्य एक्सपोज़्ड फोटोग्राफिक फिल्म (फीचर फिल्म को छोड़कर)

    • बायो-पेस्टिसाइड और डायग्नॉस्टिक

    • बायो-पेस्टिसाइड – Bacillus, Trichoderma, Pseudomonas, Neem आधारित आदि

    • सभी डायग्नॉस्टिक किट और रिएजेंट्स

    • सिलिकॉन वेफर्स

    • रबर और टायर

    • लेटेक्स रबर थ्रेड

    • ट्रैक्टर के रियर टायर और ट्यूब

    • सर्जिकल/मेडिकल रबर ग्लव्स

    • चमड़ा और लेदर उत्पाद

    • गाय/भैंस/घोड़े का लेदर

    • भेड़/भेड़ के बच्चे का लेदर

    • अन्य जानवरों का लेदर

    • चमड़ा – पेटेंट, मेटलाइज्ड, चमॉइस

    • कंपोज़िशन लेदर और उसका वेस्ट

    • बैग और आर्टिकल्स

    • हैंडबैग, पर्स, जूट/कॉटन शॉपिंग बैग, ज्वेलरी बॉक्स

    • खेलों के लिए विशेष दस्ताने

    • लकड़ी/पत्थर/धातु (कीमती धातु को छोड़कर) की मूर्तियाँ

    • बोर्ड और लकड़ी उत्पाद

    • सीमेंट बॉन्डेड बोर्ड, जूट बोर्ड, राइस हस्क बोर्ड, जीआरजी बोर्ड, सिसल बोर्ड, बैगास बोर्ड, कॉटन स्टॉक बोर्ड

    • होपवुड, पोल, पिकेट्स, टूल हैंडल्स

    • वुड वूल, वुड फ्लौर, रेलवे स्लीपर

    • वेनियर शीट्स (≤ 6mm) – माचिस की तीलियों के लिए

    • बांस की फ्लोरिंग

    • लकड़ी के फ्रेम (पेंटिंग, फोटो, मिरर के लिए)

    • लकड़ी की नक्काशीदार वस्तुएँ, आर्ट वेयर

    • लकड़ी के पैकिंग बॉक्स, क्रेट्स, पैलेट्स

    • बैरल, टब, लकड़ी के ड्रम

    • टूल हैंडल, ब्रश बॉडी, शू लास्ट्स

    • बांस का जॉइनरी, लकड़ी का टेबलवेयर/किचनवेयर

    • वुड मारकेट्री, इनले वुड, लकड़ी की मूर्तियाँ

    • अन्य लकड़ी की वस्तुएँ – हैंगर, बॉटलिंग पार्ट्स, मैच स्प्लिंट, पेंसिल स्लैट्स

    • कॉर्क उत्पाद

    • प्राकृतिक कॉर्क, आर्टिकल्स ऑफ कॉर्क (कॉर्क स्टॉपर, शटल कॉक बेस)

    • शोला पिथ आर्ट वेयर

    • एग्लोमेरेटेड कॉर्क और उत्पाद

    • पल्प और पेपर

    • मैकेनिकल वुड पल्प, केमिकल वुड पल्प (सोडा/सल्फाइट)

    • मिश्रित पल्प (मैकेनिकल + केमिकल)

    • रीसायकल पेपर से प्राप्त पल्प

    • हैंडमेड पेपर व पेपरबोर्ड

    • स्टेशनरी सेट (पाउच, बॉक्स सहित)

    • कार्टन, बॉक्स (कोरगेटेड/नॉन-कोरगेटेड)

    • पेपर पल्प ट्रे, मैच स्प्लिंट, रुफिंग शीट्स, पेपर बैग

    • टेक्सटाइल सामग्री

    • सिंथेटिक/मैनमेड फिलामेंट से बनी सिलाई धागा

    18% जीएसटी की पूरी सूची

    • बीड़ी

    • पोर्टलैंड सीमेंट, एल्युमिनस सीमेंट, स्लैग सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट और अन्य हाइड्रोलिक सीमेंट (रंगीन या क्लिंकर के रूप में भी)।

    • कोयला, कोयले से बने ठोस ईंधन जैसे ब्रिकेट्स, ओवॉइड आदि।

    • लिग्नाइट (चाहे एग्लोमेरेटेड हो या न हो), जेट को छोड़कर।

    • पीट और पीट लिटर (चाहे एग्लोमेरेटेड हो या न हो)।

    • प्राकृतिक मेंथॉल से अलग बने उत्पाद – जैसे मेंथॉल और क्रिस्टल, पिपरमिंट (मेंट्हा ऑयल), डी-टर्पिनेटेड/फ्रैक्शनल ऑयल (DTMO), डी-मेंथॉलाइज्ड ऑयल (DMO), स्पीयरमिंट ऑयल, मेंथा पाइपेरिटा ऑयल।

    • जलाकर खुशबू फैलाने वाले प्रोडक्ट्स (अगरबत्ती, लोभान, धूपबत्ती, धूप, संभरणी को छोड़कर)।

    • बायोडीजल (लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हाई स्पीड डीजल में मिलाने के लिए सप्लाई होता है, उसे छोड़कर)।

    • नए न्यूमैटिक रबर टायर (लेकिन साइकिल, साइकिल-रिक्शा, तीन पहिया पावर्ड रिक्शा, हवाई जहाज और ट्रैक्टर के पिछले टायरों को छोड़कर)।

    • केमिकल वुड पल्प, डिसॉल्विंग ग्रेड्स।

    • बिना कोटिंग वाला पेपर और पेपरबोर्ड – लिखने, प्रिंटिंग या ग्राफिक प्रयोजनों के लिए, और नॉन-पर्फोरेटेड पंच-कार्ड या पंच टेप पेपर (रोल्स या शीट्स में)। (लेकिन नोटबुक, ग्राफ बुक, लैब नोटबुक आदि के लिए इस्तेमाल होने वाला पेपर शामिल नहीं है)।

  • बिना कोटिंग वाला क्राफ्ट पेपर और पेपरबोर्ड, रोल्स या शीट्स में (4802 और 4803 हेडिंग वाले पेपर को छोड़कर)।

  • अन्य बिना कोटिंग वाला पेपर और पेपरबोर्ड, रोल्स या शीट्स में, जैसा कि अध्याय नोट 3 में बताया गया है।

  • ग्रीसप्रूफ पेपर और ग्लासिन पेपर।

  • कंपोज़िट पेपर और पेपरबोर्ड (कई परतें चिपकाकर बने), बिना किसी अतिरिक्त कोटिंग या इम्प्रेगनेशन के, रोल्स या शीट्स में।

  • पेपर और पेपरबोर्ड, जिन पर एक या दोनों तरफ से चाइना क्ले (कैओलिन) या अन्य अकार्बनिक पदार्थ की कोटिंग की गई हो, चाहे बाइंडर के साथ या बिना, और अन्य कोटिंग न हो।

  • पेपर और पेपरबोर्ड, जो करगेटेड, क्रेप्ड, एम्बॉस्ड या पर्फोरेटेड हों, रोल्स या शीट्स में (4803 हेडिंग के पेपर को छोड़कर)।

  • बुने या क्रोशे किए गए कपड़े और वस्त्र सहायक सामग्री (यदि एक पीस का मूल्य ₹2500 से अधिक हो)।

  • गैर-बुने/गैर-क्रोशे कपड़े और वस्त्र सहायक सामग्री (यदि एक पीस का मूल्य ₹2500 से अधिक हो)।

  • तैयार टेक्सटाइल आइटम्स (₹2500 से अधिक कीमत वाले प्रति सेट) – लेकिन पुराने कपड़े और चिथड़े इसमें शामिल नहीं हैं।

  • स्पार्क-इग्निशन (पेट्रोल) इंजन, रेसिप्रोकेटिंग या रोटरी प्रकार (एयरक्राफ्ट इंजन को छोड़कर)।

  • डीजल इंजन या सेमी-डीजल इंजन (कंप्रेशन-इग्निशन इंजन)।

  • इंजन पार्ट्स (8407 या 8408 हेडिंग वाले इंजनों के लिए विशेष रूप से बने)।

  • ईंधन या लुब्रिकेंट डिस्पेंस करने वाले पंप (जैसे पेट्रोल पंप में उपयोग होने वाले), और इंटरनल कंबशन इंजनों के लिए फ्यूल/लुब्रिकेंट/कूलिंग मीडियम पंप।

  • एयर-कंडीशनिंग मशीनें – जिनमें मोटर फैन और तापमान-नमी बदलने वाले तत्व होते हैं (भले ही ह्यूमिडिटी अलग से नियंत्रित न हो सके)।

  • डिशवॉशिंग मशीनें, घरेलू और अन्य प्रकार की।

    • 40% जीएसटी दर की पूरी सूची

    • पान मसाला

    • बिना तैयार किया हुआ तंबाकू और तंबाकू का कचरा (पत्तों को छोड़कर)

    • सिगार, चेरीट, सिगारिलो और सिगरेट – तंबाकू या उसके विकल्प से बनी

    • अन्य तैयार तंबाकू और उसके विकल्प; "होमोजेनाइज्ड" या "रिकॉन्स्टिट्यूटेड" तंबाकू; तंबाकू से बने अर्क और एसेंस*

    • ऐसे उत्पाद जिनमें तंबाकू या रिकॉन्स्टिट्यूटेड तंबाकू हो और जिन्हें बिना जलाए इनहेल करने के लिए बनाया गया हो*

    • ऐसे उत्पाद जिनमें तंबाकू या निकोटीन विकल्प शामिल हों और जिन्हें बिना जलाए इनहेल करने के लिए तैयार किया गया हो

    • सभी प्रकार के सामान (जिसमें एरेटेड वाटर भी शामिल है) जिनमें अतिरिक्त चीनी, कोई और स्वीटनिंग मेटर या फ्लेवर मिलाया गया हो।

    • अन्य बिना अल्कोहल वाले पेय पदार्थ।

    • कैफिन युक्त पेय।

    • फलों से बने कार्बोनेटेड ड्रिंक या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय।

    • मोटर कार और अन्य मोटर वाहन जो मुख्यतः यात्रियों के परिवहन के लिए बनाए गए हों (स्टेशन वैगन और रेसिंग कार शामिल), परंतु शेड्यूल II के क्रमांक 533 से 539 तक बताए गए वाहनों को छोड़कर।

    • ऐसे मोटर वाहन जिनमें स्पार्क-इग्निशन इंटरनल कम्बशन इंजन (पेट्रोल इंजन) और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों हों, और जिनकी इंजन क्षमता 1200cc से अधिक या लंबाई 4000 मिमी से अधिक हो।

    • ऐसे मोटर वाहन जिनमें डीजल/सेमी-डीजल (कम्प्रेशन-इग्निशन इंटरनल कम्बशन पिस्टन इंजन) और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों हों, और जिनकी इंजन क्षमता 1500cc से अधिक या लंबाई 4000 मिमी से अधिक हो।

    • 350cc से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें।

    • निजी उपयोग के लिए विमान।

    • याट्स और अन्य नौकाएं, जिन्हें मनोरंजन या खेल-कूद के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

    • रिवॉल्वर और पिस्तौल (हेडिंग 9303 और 9304 में आने वाले को छोड़कर)।

    • स्मोकिंग पाइप (पाइप बाउल सहित) और सिगार या सिगरेट होल्डर तथा उनके पार्ट्स।

    • "स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम" जैसा कि CGST अधिनियम 2017 की धारा 2(102A) में परिभाषित है, जिनका संबंध इनसे हो –

    • बेटिंग

    • कैसीनो

    • जुआ (गैम्बलिंग)

    • घुड़दौड़

    • लॉटरी

    • ऑनलाइन मनी गेमिंग

