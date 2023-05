New Parliament House Video: अंदर से कैसा है नया संसद भवन, देखिये वीडियो

New Parliament House Video: लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है और 28 मई को इसका उद्घाटन होना है। यह भवन अंदर से कितना विशाल और भव्‍य है, इसका एक वीडियो आज सामने आया है। प्रधानमंत्री नई संसद का उद्घाटन करेंगे लेकिन तकरीबन 20 विपक्षी दलों का मानना है कि देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही इसका उद्घाटन करना चाहिए। इस विवाद के बीच आप वीडियो में देखिये कि नया भवन कैसा है।

नए संसद भवन का वीडियो

#WATCH | Delhi: First look at the New Parliament building that will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on May 28.#NewParliamentBuilding pic.twitter.com/ouZoz6dLgu — ANI (@ANI) May 26, 2023

जानिये संसद के वर्तमान भवन को

संसद का वर्तमान भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था, जो अब लगभग 100 साल पुराना होने जा रहा है। इस भवन में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप स्थान का अभाव अनुभव किया जा रहा था। दोनों सदनों में सांसदों के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था का भी अभाव था जिससे सदस्यों की कार्यकुशलता प्रभावित हो रही थी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने प्रस्ताव पारित कर सरकार से संसद के लिए एक नई इमारत बनाने का आग्रह किया। 10 दिसंबर 2020 को संसद के नए भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। नवनिर्मित संसद भवन को गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है।

The new Parliament building will make every Indian proud. This video offers a glimpse of this iconic building. I have a special request- share this video with your own voice-over, which conveys your thoughts. I will re-Tweet some of them. Don’t forget to use #MyParliamentMyPride. pic.twitter.com/yEt4F38e8E — Narendra Modi (@narendramodi) May 26, 2023

Posted By: Navodit Saktawat